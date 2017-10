Bowe Bergdahl tilstår desertering

Den amerikanske sersjanten Bowe Bergdahl (31), som satt i fangenskap hos Taliban i hele fem år, tilsto mandag at han deserterte rett før han ble tatt til fange i 2009.

Robert Bowdrie «Bowe» Bergdahl fra Sun Valley i delstaten Idaho forsvant fra sin post i Paktika-provinsen i Afghanistan i juni 2009, men omstendighetene er aldri bekreftet.

18 dager senere offentliggjorde Taliban den første videoen av ham, men det skulle gå hele fem år før han til slutt ble frigitt. Det skjedde etter at det var inngått en avtale om fangeutveksling med USA, som løslot fem Guantánamo-fanger.

Bergdahl, som har norskættet far, lastebilsjåføren Robert Bergdahl, og svenskættet mor, Jani Larson Bergdahl, ble kort tid etter løslatelsen stilt for krigsrett, tiltalt for å ha desertert og for å ha satt medsoldatenes liv i fare.

Rasende på helteomtalen



Ifølge dokumenter lekket av WikiLeaks begynte medsoldatene å lete etter ham da han ikke møtte til opprop. Senere på dagen plukket amerikanerne opp meldinger fra Talibans radiokommunikasjon:

FANGE I FEM ÅR: Sersjant Bowe Bergdahl ble løslatt etter fem år som fange hos Taliban. Foto: US ARMY/REUTERS

«En amerikansk soldat med et kamera leter etter noen som snakker engelsk» lød en av de første meldingene. Senere ble det sagt at Bergdahl var tatt.

Minst seks soldater skal ha blitt drept under letingen etter den amerikanske soldaten.

Faren til en av dem, Darren Andrews, var rasende på helteomtalen av Bergdahl.

– Det føles som et slag i ansiktet på mennesker som tjenestegjorde og ofret livet for å finne ham, bemerket Andrews enke Julie, ifølge NBC.

– Bowe Bergdahl deserterte i krigstid og hans landsmenn mistet livene sine i søket etter ham, erklærte den tidligere sersjanten Matt Vierkant, som også tjenestegjorde i Bergdahls enhet.

Risikerer livsvarig

Desertering straffes med opptil fem års fengsel, samt avskjed i unåde, tap av militær grad og all rett til lønn. Det andre tiltalepunktet kan gi livsvarig fengsel.

Mandag møtte den nå 31 år gamle sersjanten for krigsrett ved Fort Bragg i North Carolina og sa seg skyldig etter begge de to tiltalepunktene.

– Jeg innser at jeg brøt loven ved å forlate posten, sa han.

– Råtten forræder

Bergdahl har ikke inngått noe forlik med aktoratet og det blir dermed opp til en militær dommer å avgjøre straffen. Straffeutmålingen vil finne sted senere i måneden, ble det opplyst mandag.

MØTTE PRESSEN: Jani Bergdahl, moren til Bowe Bergdahl, snakker med pressen mens ektemannen Robert Bergdahl og daværende president Barack Obama følger med, etter at sønnen hennes ble løslatt av Taliban i mai 2014. Foto: AFP

Det har vært mye oppmerksomhet rundt Bergdahl i USA, der republikanerne gikk hardt ut mot daværende president Barack Obamas beslutning om å inngå en avtale om fangeutveksling for å få ham frigitt.

Bergdahl ble byttet mot fem fanger fra terrorfengselet i Guantánamo Bay på Cuba, og det var en stolt president Obama som kunne kunngjøre løslatelsen.

Donald Trump var blant dem som gikk aller lengst og som i valgkampen gjentatte ganger omtalte Bergdahl som «en skitten, råtten forræder» som fortjente å bli henrettet ved skyting eller kastet ut av et fly uten fallskjerm.

Kastet ut av kystvakten



Bowe og søsteren Sky Albrecht hadde hjemmeundervisning med sin mor. Han tok aldri førerkort, drev med kampsport og ballett, tilbrakte tid i et buddhisttempel og ble kastet ut av den amerikanske kystvakten som fant ham mentalt uskikket.

Den amerikanske hæren fant derimot Bowe Bergdahl skikket til tjeneste i infanteriet. I mai 2009 ble han sendt til Afghanistan.

Ifølge en offiser, som etterforsket forsvinningen, hadde soldaten etterlatt seg en lapp på sin plass i teltet, hvor han rett og slett oppga at han ønsket å starte et nytt liv. Deretter hadde Bowe Bergdahl spasert ut av leiren og rett i armene på Taliban.