Krigsforbryteren ble dømt, drakk gift i retten og døde. Igjen sitter de overlevende fra massakren i Stupni Do i Bosnia i 1993.

23. oktober, 1993: I den lille fjellandsbyen Stupni Do i sentrale Bosnia, bodde det om lag 230 mennesker, stort sett sauebønder og jordbrukere.

48 timer senere var landsbyen tom.

Den blodige krigen i landet hadde brutt ut ett år tidligere, i kjølvannet av at den jugoslaviske staten gikk i oppløsning. Krigen dreide seg om kontroll over republikken Bosnia-Hercegovina. Krigen sto mellom de tre største etniske gruppene i området: bosniske muslimer, serbere og kroater.

Denne høstdagen omringet kroatiske styrker, ledet av blant andre Slobodan Praljak, den lille landsbyen.

– Jeg var i landsbyen da kroatene angrep, sier Emir Likic til VG, over telefon fra Stupni Do.

– Vi var ikke flere enn 25 mann, og vi var omringet uten noen utvei. Vi måtte kjempe i mange timer, fortsetter han.

Den 72 år gamle bosnisk-kroatiske Praljak ble i 2013 dømt til 20 års fengsel for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, av FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY). Mandag, da anken ble avvist, drakk Praljak et beger med gift i rettssalen, og døde kort tid etterpå.

Menn skutt og kvinner voldtatt

I dommen mot Praljak fra 2013 står det at de kroatiske styrkene angrep landsbyen, som var befolket av muslimske bosniere. Dommen sier videre at Slobodan Praljak fasiliterte angrepet og ødeleggelsene i landsbyen.

– Angriperne kom seg inn i et av husene, tente det på og brente syv medlemmer av samme familie levende. Over 30 ble drept til slutt.

I en nyhetsreportasje fra 1993, i magasinet Newsweek kommer det enda flere detaljer om massakren frem:

Da angrepet begynte med et rakettnedslag, samlet mennene i landsbyen, Likic inkludert, de våpnene de hadde og samlet seg i to hus i landsbyen. Om lag 100 kvinner og barn gjemte seg i kjelleren på de to husene. Rundt 600 kroatiske nasjonalistiske soldater skal ha omringet byen.

Så marsjerte 30 til 40 kroatiske paramilitære militssoldater inn i landsbyens hovedgate, kledd i svart og med maskerte ansikt.

ETTER MASSAKREN: Et av få bilder av Stupni Do etter massakren i 1993. Foto: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)

«La oss drepe muslimene!»

Ifølge vitnet Fatima Likic, som Newsweek intervjuet den gangen, ropte militssoldatene:

«La oss drepe muslimene! Hvor er alle de fine jentene som vi kan voldta? Få dem ut!»

Så fulgte drapene: Overlevende har fortalt at de kunne høre innbyggere skrike mens de ble brent inne i hjemmene sine. Kvinner ble truet til voldtekt, mens familiene deres rett etterpå ble drept.

Alija Likic, som gjemte seg oppe i et tre, sa til Newsweek at han kunne høre folk be for sine liv: «Hver så snill ikke å drep oss, vi er uskyldige.»

De overlevende har fortalt at halsen til barn ble skåret over, og at i alt 52 hus ble brent til grunne.

TILBAKE: En bosnisk-muslimsk gutt står foran ruinene av sitt hjem i Stupni Do i 2000. Det samme året flyttet flere familier tilbake til landsbyen etter massakren syv år tidligere. Foto: Sava Radovanovic , AP

Fant overlevende i skogen

Den 30 år gamle svenske offiseren Daniel Ekberg, ledet FN-styrken UNPROFOR. Hans styrke var en av de aller første som ankom landsbyen etter at massakren skjedde.

– Det var kaos i landbyen, det lå lik overalt og husene var brent ned, sier han til VG i et telefonintervju fra Sverige.

I en artikkel i New York Times fra 1993 står det at FN-styrken klarte å ankomme landsbyen tidsnok til at helt avgjørende bevis om hva som hadde foregått, kunne samles. De kunne samle bevis på de kroatiske styrkenes krigsforbrytelser, som siden skulle bli avgjørende for domstolen i Haag.

I artikkelen siteres Ekberg slik:

– Galskap, alt er galskap.

Ekberg har vært i Haag flere ganger for å vitne mot krigsforbryterne.

– Det var ingen overlevende igjen i landsbyen, men vi fant om lag 25 mennesker fra landsbyen som hadde flyktet og holdt seg i skjul i et skogholt over landsbyen, sier han til VG.

– Han fikk som fortjent

Emir Likic fulgte dommen med mot Slobodan Praljak over TV fra Stupni Do mandag. De så han drikke giften, og fikk senere høre at han var død.

– Han fikk som fortjent, sier Likic.

Han sier videre at mange av familiene til de som døde er glade for at Praljak ble dømt for det som skjedde med dem i landsbyen.

– Vi er glade for at han fikk høre at han var skyldig.

Likic sier videre:

– Det var 230 mennesker her før krigen. Nå er det bare 100 av oss igjen, stort sett gamle folk. Det er folk i 11 hus, mens ti hus står tomme. Bare syv barn går på skole.

Han avslutter:

– Det er trist. Vi klarte aldri gjenopprette livene våre etter krigen.