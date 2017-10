Bortføring av aktivist overskygger valget i Argentina

Funnet av det som trolig er liket til aktivisten Santiago Maldonado (28) fra Buenos Aires overskygget valgkampen totalt før valglokalene åpnet søndag morgen.

Siste gang Santiago Maldonado ble observert i live, var 1. august.

Sammen med tilreisende aktivister og lokale Mapuche-indianere deltok 28-åringen i en blokkade av hovedveien Ruta Nacional 40 for å protestere mot fengslingen av Facundo Jones Huala, lederen av separatistgruppen Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), som er tiltalt for terrorisme.

Til og med U2-sanger Bono engasjerte seg og krevde å få møte president Mauricio Macri da Maldonado forsvant.

Maldonado ble ifølge vitner bortført av sikkerhetspolitiet i Chubut-provinsen.

Buenos Aires har den siste tiden vært preget av massive protester mot president Maurocio Macri, regjeringen, politiet og myndigheter. Det har vært voldsomme sammenstøt mellom demonstranter og politi i hovedstaden og en rekke større byer.

Kritikken går på at ikke nok er blitt gjort for å finne den 28 år gamle aktivisten som for mer enn to måneder siden forsvant sporløst.

LIK FUNNET: Mapuche-indianere omfavner hverandre da de hører nyheten om at det er blitt funnet et lik i et elveleie, bare noen få hundre unna stedet hvor Santiago Maldonado sist ble sett før han ble bortført av sikkerhetspolitiet. Foto: AFP

Vekker ubehaglige minner



Muligheten for at regjeringen og myndighetene er involvert i forsvinningen vekker ubehagelige minner for mange argentinere som fortsatt husker hvordan tusenvis av mennesker forsvant sporløst under generalenes diktatur i årene 1976-1983.

– Vi kan ikke snu det blinde øyet til at det ble utført en bortføring under tvang i regi av et undertrykkende politi, erklærte den 68 år gamle legen Marta López overfor New York Times.

Tirsdag ble levningene til en mann som etter all sannsynlighet er Maldonadu funnet i et elveleie i Patagonia, bare noen hundre meter unna stedet demonstrasjonen fant sted.

Sergio Maldonando, bror av den savnede aktivitsten, bekreftet onsdag morgen at 28-åringens ID-papirer ble funnet på liket. Den rettsmedisinske undersøkelsen gjenstår imidlertid før identiteten kan konstateres.

– Jeg vil ikke gå ut med en endelig bekreftelse før jeg er hundre prosent sikker på at det er ham, erklærte Sergio Maldonado, før liket ble flydd til Buenos Aires.

Samtlige partier innstilte sine planlagte valgkampaktiviteter da nyheten om at det var funnet en død person ble kjent. De foreløpige resultatene viser natt til mandag norsk tid at det er den sittende presidenten Maurocio Macri og hans koalisjonsregjering som ligger an til å vinne valget. De endelige resultatene er ventet mandag formiddag.

UBEHAGELIGE MINNER: Bortføringen av Santiago Maldonado vekker ubehagelige minner for mødrene på Maiplassen i Buenos Aires, som hver eneste uke siden 1977 har demonstrert for å få vite sannheten om hva som skjedde med deres barn som forsvant sporløst under det brutale militærdiktaturet i årene 1976-1983. Foto: AFP

Drømmer om selvstyrt nasjon



Jones Huala, som også er etterlyst i Chile for tilsvarende forhold, regnes som hovedmannen bak geriljaaksjoner som involverer brannbomber, skytevåpen og brannstiftelser, samt vandalisme av kjøretøy og eiendom.

Motstandsgruppen, som drømmer om å opprette en selvstyrt Mapuche-nasjon på begge sider av grensen mellom Argentina og Chile, har utført flere aksjoner som har rammet ansatte på en eiendom i Chubut-provinsen som tilhører Benetton-familien.

BROR: German Maldonado, en av brødrene til Santiago Maldonado, deltar i en protest foran kongressbygget i Buenos Aires. Foto: AFP

Mapuche-indianerne krever råderett over sine forfedres tradisjonelle land. Dette er en rettighet som er nedfelt i den argentiske grunnloven, men som ble ignorert da den argentiske stat bestemte seg for å erobre «ørkenen» i sørvest, til tross for at området både var fruktbart og befolket.

Ble fordrevet

I 1889 ble 15.000 Mapuche-indianere ble fordrevet og selskapet The Argentine Southern Land Company Ltd ble opprettet med base i London. I 1982 ble selskapet nasjonalisert og omdøpt til Compañía de Tierras del Sud Argentino SA (CTSA).

KREVER LØSGIVELSE: Demonstranter som krever at Mapuche-lederen Facundo Jones Huala må løslates fra fengsel, holder opp en plakat foran den argentiske kongressen i Buenos Aires. Foto: AFP

På 1990-tallet maktet Argentinas konservative president Carlos Menem å overbevise rike europeere og amerikanere om å kjøpe billig land i Patagonia. Blant kjøperne fantes Sylvester Stallone, Ted Turner og George Soros.

I 1991 solgte Argentina CTSA til Edizone Holding International, morselskapet til all virksomhet Benetton-familien kontrollerer.

Fikk konflikt på kjøpet

Slik ble den mektige italienske familien, som er mest kjent for sin posisjon i konfeksjonsindustrien, den største private eiendomsbesitteren i hele Argentina.

For det er ikke snakk om en vanlig storgård, men om 8,8 millioner mål med land som tilsvarer hele Costa Rica i størrelse. Prisen, 80 millioner dollar, er bare en brøkdel av hva eiendommen er verdi dag.

Med på kjøpet fulgte den gamle konflikten mellom urfolk og den hvite mann. I 1992 okkuperte ekteparet Atilio Curiñaco og Rosa Naheulquir et område på 3800 mål som Benetton-familien ikke brukte til noe som helst.

Ekteparets krav ble ikke tatt til følge av Benetton-familien som svarte med å saksøke det lutfattige ekteparet, før de droppet søksmålet i 2002. Adolfo Perez Esquivel, forfatteren, kunstneren og aktivisten, som i 1980 ble tildelt Nobels Fredspris for sin kamp mot militærdiktaturet, gikk ut og støttet Atilio Curiñaco og Rosa Naheulquir.

Adolfo Perez Esquivel fulgte til og med ekteparet til Roma i et forsøk på å overtale Luciano Benetton til å gi avkall på delen av eiendommen Mapucho-folket mener er deres rettsmessige gamle land. Forsøket førte ikke frem.