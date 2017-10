Utenriksminister Børge Brende slipper karantene før han tiltrer som president i World Economic Forum.

Det har karantenenemnda bestemt etter at Brende fulgte informasjonsplikten og meldte inn til nemnda sin overgang til jobben som president i World Economic Forum (WEF) 22. september i år.

Karantenenemnda har kommet frem til at det ikke foreligger et særlig tilfelle som begrunner karantene eller saksforbud i forbindelse med denne overgangen, skriver leder Hill-Martha Solberg og de andre medlemmene i nemnda i sin begrunnelse.

– Fremmer ikke kommersielle interesser



Karantenenemnda viser til at WEF arbeider med mål som er sammenfallende med mål for norsk utenrikspolitikk, blant annet å fremme internasjonale fellesgoder, bygge en bedre organisert verden, fremme internasjonale normer innen menneskerettigheter og ansvarlig handel.

Les også: Vurderer å gi Brende karantene

«WEF er ikke en interesseorganisasjon eller næringsorganisasjon som fremmer kommersielle interesser på vegne av seg selv eller andre. Karantenenemnda har vurdert at det ikke er grunnlag for å ilegge karantene og saksforbud og at denne overgangen ikke vil svekke tilliten til forvaltningen,» skriver karantenenemnda i begrunnelsen.

Få med deg: Slik ble forholdet til Kina reparert

Se også: Dette sa Brende under kunngjøringen i september (artikkel fortsetter under video):



Får ikke etterlønn



Karantene kan ilegges dersom det foreligger et særlig tilfelle med en konkret forbindelse til politikerens nye jobb fra tidligere ansvarsområder, arbeidsoppgaver eller bestemte saker som var til behandling i departementet i politikerens funksjonstid.

Bakgrunn: Går snart av som utenriksminister

Karantene kan også ilegges dersom politikerens tidligere ansvar og arbeidsoppgaver har gitt- eller kan gi virksomheten politikeren blir tilknyttet eller etablerer, særlige fordeler, eller dersom overgangen kan svekke tilliten til forvaltningen generelt.

Var godt likt: Overgikk sjefen i popularitet

Dersom Brende hadde blitt ilagt karantene på seks måneder, ville han fått etterlønn i karanteneperioden tilsvarende lønnen han har som statsråd, rundt 650.000 kroner på et halvår.

Nå blir det direkte overgang til ny jobb i stedet, der lønnsbetingelsene er hemmelige. Men trolig på et lønnsnivå som ihvertfall ikke er lavere enn for en norsk statsråd.

Brende har vært utenriksminister fra 16. oktober 2013. Han tiltrer etter planen som president for World Economic Forum senere denne måneden.