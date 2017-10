Drapsbølge rystet Belgia på 1980-tallet: Politiet med nye spor

Politiet mener at den beryktede ranstrioen sto bak en rekke drap da de herjet for over 30 år siden.

Med kallenavn som «Kjempen», «Drapsmannen» og «Den gamle mannen» terroriserte gjengen en rekke byer i det som den gang het Brabant-provinsen. Iført masker og ansiktsmaling sto de bak en rekke ran, ofte på supermarkeder.

Ofrene var både butikkansatte, kvinner og barn. I november 1985 tok de seg blant annet inn i en butikk, hvor de iført forkledning og ansiktsmaling drepte åtte personer, før de forduftet fra åstedet. Kun én måned tidligere ble til sammen åtte personer drept i to ulike ran på samme dag.

Ofte fikk de kun med seg småpenger, og flere har derfor stilt spørsmål ved hva som kan ha vært motivet.

Politiet mener at trioen står bak minst 28 drap, men har aldri klart å identifisere hovedmennene – eller deres eventuelle medhjelpere.

Men nå håper de at en angivelig tilståelse fra en tidligere politimann skal gi svar på seriedrapene, som har rystet landet i over 30 år, skriver Reuters.

NYTT ANGREP: I november 1985 ble til sammen åtte personer drept i to supermarket-ran på samme dag. Politiet mener trioen står bak også dette. Foto: Stringer , AFP

I helgen gikk en ikke-navngitt mann ut i belgiske medier og fortalte at broren hadde kommet med en tilståelse på dødsleie: Han var «Kjempen» – mannen som er utpekt som lederen av den beryktede trioen.

– I starten var jeg i fornektelse fordi jeg virkelig slet med det. Men i dag kan jeg bekrefte at dette er broren min, sa mannen til VTM.

MISTENKT: Denne tegningen fra politiet i 2010, viser én av de tre hovedmennene i den beryktede gjengen. Foto: , AFP

Tilståelsen skal ha kommet for to år siden, men broren skal først ha avlagt en offisiell forklaring til politiet for noen måneder siden. En av etterforskerne sier til AFP at de tar de nye opplysningene «svært alvorlig».

Belgisk politi bekreftet mandag at de har jobbet med nye spor de siste månedene, og at de har håp om endelig å kunne identifisere den såkalte Nivelles-gjengen. De har blant annet avhørt en rekke av den nå døde mannens tidligere politikolleger, skriver Het Laatste Nieuws.

– Jeg håper for de pårørende at vi snart kan avslutte dette kapitlet, sier innenriksminister Jan Jambon på en pressekonferanse.