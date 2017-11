Fikk skylden for Kevin-drapet: Avhørt på nytt

Brødreparet Robin Dahlén (24) og Christian Karlsson (26) ble onsdag avhørt på nytt av svensk politi. Nå håper de endelig å bli sjekket ut av saken.

Påtalemyndigheten i Karlstad besluttet i mai i år å gjenoppta etterforskningen av det 19 år gamle drapet på fire år gamle Kevin Hjalmarsson. Brødreparet Robin Dahlén (24) og Christian Karlsson (26) , som selv var barn da de fikk skylden for drapet, var onsdag inne til nye avhør.

Til VG forteller de to hvordan det var å sitte på et avhørsrom igjen, for første gang siden de var barn.

– Det gikk bra. De hadde ikke så mange spørsmål. Det var vel ikke så mye de kunne spørre meg om. Jeg var jo fem år da dette skjedde. Det de ville spørre om, det husker jeg jo ikke, sier Robin.

Han forteller at selv om det føltes rart å være i avhør igjen, var han ikke spesielt nervøs. Robin beskriver politiet som trivelige og snille.

– De spurte mest om hvordan jeg hadde hatt det alle disse årene, hva jeg syntes og tenkte. Så fikk jeg informasjon om hvordan de jobber, forteller Robin.

Skryter av politiet

Denne gangen hadde begge brødrene med seg advokat i møtet med politiet. Som kjent var det ingen advokat til stede under de 30 avhørene brødrene gikk gjennom som barn.

Også Christian forteller at gårsdagens avhør var en bra opplevelse.

– Det var ingen problem. De lurte mest på hvordan jeg hadde det og hvordan jeg ble behandlet. Jeg kan ikke kalle det et avhør egentlig. Disse politifolkene var mye bedre og mer profesjonelle enn de som avhørte oss for 19 år siden, sier Christian til VG.

Avhørene som ble gjort av brødreparet i 1998 har mottatt kraftig kritikk, etter at deler av dem ble vist i dokumentaren «Saken Kevin», som ble sendt på SVT i vår. Der kom det frem hvordan politiet presset de to små barna i til sammen 30 timelange avhør. Nå, nær to tiår senere, sier selv en av etterforskerne fra den gang at det som kommer frem i et av de lengste avhørene har null verdi.

Uten tekniske bevis, uten vitner og uten en tilståelse, konkluderer politiet med at guttene er skyldige i drap.

Har ventet lenge

I starten av onsdagens avhør, fikk begge brødrene fikk vite at de ble avhørt med status som mistenkte – på papiret.

– Vi er mistenkt, men uten at det er mistanke mot oss. I den nye etterforskningen finnes det ikke noe å mistenke oss for, forklarer Robin.

– Tror du at dere blir sjekket ut av saken denne gangen?

– Ja, det tviler jeg ikke på, sier Robin.

Christian har samme inntrykk som lillebroren. Han tror det 19 år gamle marerittet for deres del går mot en slutt.

– Ja, det tror jeg absolutt. Jeg tror ikke de har noe på Robin og meg. Jeg kan ikke forstå hva det skulle være. Vi var jo ikke der, sier Christian.

– Hvordan føles det å vite at dette kanskje snart er over?

– Det er veldig deilig. Veldig, veldig deilig. Vi har ventet lenge, sier Christian.

ÅPENHJERTIG: VG Helg møtte Robin og Christian i Arvika i sommer. Da fortalte de om den enorme belastningen det har vært å leve med drapsstempelet, men også om lettelsen over at flere ikke lenger trodde på at det var de som drepte Kevin. Foto: BRIAN CLIFF OLGUIN

Vonde minner

Robin og Christians pappa, Weine Dahlén, har også vært inne til avhør igjen, for første gang på 19 år.

– Jeg ble avhørt 1. november. Det gikk bra, men resten av uken hadde jeg det dårlig, og jeg kjenner det fortsatt. Det ble en slags liten reprise av det som skjedde den gangen, selv om politiet var snille denne gangen, forteller Weine til VG.

Han forteller at politiet stilte spørsmål om den dagen da Kevin døde – hva familien hans gjorde. I tillegg spurte de om dagbøkene Weine skrev mens han var innlagt på psykiatrisk, en drøy måned etter drapet. Disse har fått stor oppmerksomhet i media etter dokumentaren.

BEDRE INNTRYKK: Weine Dahlén, Robin og Christians far, forteller til VG at politiet oppførte seg annerledes nå enn for 19 år siden. Foto: BRIAN CLIFF OLGUIN

I dagboken beskriver Weine hvordan Christian kommer hjem og forteller at Kevin ligger i vannet. Selv forklarer han at dette var drømmer og fantasier han hadde hatt mens han var innlagt, og at han hadde fått beskjed av psykologene om å skrive dem ned.

Politiet den gang skal ha vurdert disse som sannferdige beretninger om hva faren husket fra den aktuelle dagen.

– Jeg kjenner fortsatt på det. De spurte også om jeg tror at barna mine har gjort dette. Da svarte jeg at det tror jeg ikke, sier Weine Dahlén.

Robin forteller at livet er bra nå, og at han i hverdagen ikke tenker så mye på saken lenger.

–Det er klart sånn som nå, når jeg er i avhør, og når jeg blir intervjuet, da tenker jeg på det. Men det er ikke negativt, bare positivt. Ellers ruller det og går, sier Robin.

BLE BARE FIRE ÅR: Kevin Hjalmarsson ble funnet død 16. august 1998. Foto: PRIVAT

Sjefanklager i Karlstad, Niclas Wargren, sier til VG at brødrenes rolle i den første etterforskningen gjør at de i denne runden har formell status som mistenkte.

– Bakgrunnen for at vi avhører dem på nytt er ikke mer komplisert enn at vi har en etterforskning i en sak som involverer dem, sier Wargren.