Røde Halvmåne-frivillig slo barn i TV 2-reportasje

Røde Kors understreker at det ikke er akseptabelt hvis den frivillige har brukt fysisk makt for å holde orden på køen

I et TV 2-innslag om helsesituasjonen for barn i flyktningleirene i Bangladesh kan man se en hjelpearbeider klappe til en yngre jente i bakgrunnen.

Innslaget gikk i 21-nyhetene på TV 2 lørdag kveld, og følger et norsk team fra Røde Kors gjennom flyktningleiren på grensen til Myanmar. Det er TV 2s reporter Kadafi Zaman som står bak innslaget.

– Vi var med Norges Røde Kors og så ikke at noen ble slått. Men det var tumulter og kaos i køen med barn som var desperate etter mat, sier Zaman til VG.

Røde Kors: Uakseptabelt.

Røde Kors' kommunikasjonssjef Geir Arne Bore kom selv hjem fra Cox' Bazar i Bangladesh i helgen. Han er blant de norske Røde Kors-ansatte som snakket fra flyktningleiren under TV 2s sending.

Bore understreker at Røde Kors i Norge ikke har sett den konkrete episoden inntreffe, og at de heller ikke kan se klart hva som skjer i bakgrunnen ut fra reportasjen. Han sier Røde Kors selv har sett at de frivillige som helhet opptrer godt og viser god omsorg for flyktningene.

– Men som med all frivillig aktivitet, så kan det være enkeltpersoner og enkeltepisoder som strider med Røde Kors’ prinsipper, sier han og understreker:

– Det er uansett ikke akseptabelt for Røde Kors hvis den frivillige har brukt fysisk makt for å holde orden på køen.



Rapporterer saken videre

Opptaket er gjort av TV 2 sitt team da de besøkte et distribusjonspunkt fra Bangladesh Røde Halvmåne for utdeling av nødhjelp.

Røde Halvmåne er navnet på Røde Kors-bevegelsen i muslimske land.

– Utdelingen til om lag 1000 familier daglig blir gjort av et 40-tall frivillige fra Røde Halvmåne. De stiller opp uten lønn seks dager i uken. Det er en svært krevende frivillig innsats i en kaotisk situasjon med ekstrem varme, lange køer og veldig tett med mennesker, sier Bore.

Han forklarer at Røde Kors følger opp arbeidet i Bangladesh med å gi opplæring i god pasientbehandling for de nasjonale som skal være på feltsykehuset.

– Røde Kors internasjonalt har også en norsk delegat som leder arbeidet i leirene med å sikre beskyttelse av kvinner og barn som har flyktet. Hun jobber i bosetningen hvor opptaket er gjort. Vi vil rapportere til henne slik at hun kan vurdere hendelsen, og ta det videre i direkte dialog med dem som står for utdelingen og følger opp de frivillige i Bangladesh Røde Halvmåne.

