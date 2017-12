Kjørte inn i folkemengde i Melbourne: Sjåfør siktet for 18 drapsforsøk

32-åringen som sto bak påkjørselen i Melbourne torsdag, er siktet for drapsforsøk på 18 mennesker, opplyser australsk politi.

Mannen, som er australsk statsborger av afghansk opprinnelse, ble fremstilt for retten lørdag. Han fremsatte ikke noe ønske om å betale kausjon, og skal fremstilles for retten igjen onsdag.

Da den siktede så moren sin i rettssalen lørdag, skal han ha gjemt hodet i hendene, melder den australske TV-kanalen ABC. Han er også siktet for å ha satt andres liv i fare.

Politiet sier de ikke har funnet noe som knytter mannen til noen terrorgruppe, men at han har kommet med en rekke uttalelser om Allah og dårlig behandling av muslimer.

32-åringen er en kjenning av politiet etter en voldsepisode i 2010, og politiet har tidligere opplyst om psykiske lidelser og rusproblemer.

Fungerende sjef for politiet i delstaten Victoria, Shane Patton, sier de ikke har noen bevis for at angrepet kan betegnes som terror eller at det ble utført med overlegg.