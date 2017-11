FN slår alarm: 600 flyktninger nekter å forlate stengt asylleir

SYDNEY (VG) Uten mat, vann og strøm har rundt 600 flyktninger barrikadert seg i en australsk asylleir. Som «en krigssone», forteller en av beboerne.

FN kaller det «en pågående humanitær nødssituasjon», og har bedt australske myndigheter om å ta grep, men situasjonen på den lille stillehavsøya Manus i Papua Ny-Guinea er fastlåst.

Etter at den australske interneringsleiren ble offisielt stengt for tre dager siden, har rundt 600 asylsøkere og flyktninger nektet å forlate den omstridte leiren. De skulle etter planen flyttes til et midlertidig transittsenter i en by i nærheten, men forteller at de frykter å bli utsatt for vold fra lokalbefolkningen.

Fra innsiden kommer det historier som vitner om en desperat situasjon, med mangel på mat, vann, strøm og viktige medisiner etter at de ansatte forlot leiren tirsdag ettermiddag.

VG har tidligere intervjuet den kurdiske journalisten Behrouz Boochani. Han fortalte da om forholdene på innsiden av asylsenteret på Manus, som er én av to leire som asylsøkere som kommer til Australia i båt blir sendt til.

Han er en av de 600 hundre mennene som fortsatt er i leiren. I et Facebook-innlegg natt til fredag norsk tid, skriver han at «situasjonen blir verre».

– Kroppene begynner å bli svake, og flere utvikler psykiske problemer. Folk sliter med sult, og på samme tid føler de seg ikke trygge på senteret eller trygge nok til å gå ut på grunn av tidligere opplevelser. Mange er ikke i stand til å sove på grunn av sult og frykt.

KRITISK: Etter at vannet ble stengt, har flyktningene satt opp et midlertidig system som fanger opp regnvann. Foto: Handout , Reuters

I et tidligere innlegg forteller han at noen har fått alvorlige infeksjoner, og at flere med psykiske lidelser blir verre for hver dag uten medisiner.

– Dette stedet er som en krigssone. Vi har blitt flyktninger for andre gang i dette helveteshullet, forlatt til å forsvare oss så godt vi kan. Vi ber mennesker rundt om i verden om å høre stemmen vår.

I dette intervjuet fra februar forteller han om hvordan det er å bo i den omstridte leiren:

En rekke australske medier har blitt nektet inngang til den omstridte leiren, men The Australian fikk tidligere denne uken innpass. De skriver om desperate mennesker som ber om medisiner, flere av dem med tydelige psykiske problemer. På spørsmål om hvorfor de ikke vil forlate den stengte leiren, svarer en rohingya-flyktning:

– Jeg er redd. Ingen sikkerhet.

– Vær så snill å ta med oss fra dette stedet. Vi trenger ikke dra til Australia. Bare hvor som helst hvor det er trygt, sier en annen.

Situasjonen har de siste dagene fått stor oppmerksomhet i australske medier, og presset mot statsminister Malcolm Turnbull øker. I flere storbyer blir det i disse dager holdt demonstrasjoner, hvor folk krever at asylsøkerne får komme til Australia.

Under emneknaggen #Bringthemhere er det i sosiale medier mange som legger ut telefonnumrene til blant andre Turnbull og utenriksminister Julie Bishop, med oppfordring om å ringe dem.

PROTESTER: Demonstranter med plakater samlet seg natt til fredag norsk tid i Sydney. De krever at flyktningene får reise fra Manus. Foto: Saeed Khan , AFP

Blant de som kritiserer myndighetene, er skuespilleren Russell Crowe, som kaller situasjonen for «nasjonens skam»:

FN har tidligere fordømt forholdene i de aktuelle leirene, noe som også er en av årsakene til at asylsenteret på Manus nå er stengt. Det store spørsmålet er hva som nå vil skje med de 600 mennene som bor der.

Mange venter på å bli bosatt i USA, etter avtalen som i februar førte til en åpen krangel mellom Donald Trump og Australias statsminister. Men nærmere 200 har fått avslag på sine asylsøknader, og er dermed i en rettslig limbo, skriver New York Times.

MANGLER STRØM: Her blir strømgeneratorer fjernet fra asylleiren etter at den ble offisielt stengt tirsdag ettermiddag. Foto: , Refugee Action Coalition via Reuters

Natt til fredag norsk tid tilbød New Zealand å ta imot 150 av flyktningene. Landets immigrasjonsminister Iain Lees-Galloway sier han forventer at situasjonen på stillehavsøya blir tema når han møter Australias statsminister på søndag.

– Jeg erkjenner at, selv om New Zealand ikke har trengt å blande seg inn i disse problemene, så er det vanskelig å ignorere det humanitære ved situasjonen, og det bør heller ikke ignoreres.

Til tross for den desperate og uavklarte situasjonen, forteller den kurdiske journalisten Behrouz Boochani at flere han har snakket med fortsatt ikke har noe ønske om å forlate leiren. Han understreker at flyktningene han har snakket med ikke ønsker å dra til Australia, men at de ber om å få dra til et tredjeland.

– Dette er ikke en sultestreik. Det er en situasjon som australske myndigheter har skapt. Det er uakseptabelt å prøve og tvinge 600 menn til å flytte til en liten by, hvor vi ikke er trygge, og hvor mange flyktninger har blitt angrepet.