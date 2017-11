FN: Politiet slo asylsøkere med metallrør i australsk leir

Politiet på Papua Ny-Guinea brukte metallstenger mot beboerne under tømming av en australsk interneringsleir, opplyser FN, som uttrykker dyp bekymring.

– Slag med metallrør mot flyktninger og asylsøkere av uniformert personell, som videoopptak viser, er både sjokkerende og utilgivelig, heter det i en uttalelse fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) fredag.

– Situasjonen på Manus-øya kan bli ytterligere forverret, og forårsake enda mer skade på svært sårbare mennesker, sier UNHCRs regionrepresentant Thomas Albrecht i Canberra.

Flyktningbyrået opplyser at dets personell på Manus ikke har fått full tilgang til flyktningene og at UNHCRs overvåkende rolle dermed er blitt hindret.

Australia har betalt Papua Ny-Guinea for å innkvartere flyktninger og asylsøkere som har forsøkt å dra til Australia med båt. Den australskstyrte leiren ligger på en militærbase og ble offisielt stengt 31. oktober. Da ble vannforsyning, strøm og matleveranser til leiren innstilt.

Torsdag ble rundt 50 flyktninger flyttet fra den australskdrevne leiren, men rundt 320 personer ble igjen.

Det er etablert ny midlertidig leir i byen Lorengau, men beboerne i den nedlagte leiren skal ha gitt uttrykk for at de frykter for sin sikkerhet ved å dra dit, med henvisning til trusler fra lokalbefolkningen.

Stengingen ble kunngjort av Papua Ny-Guineas høyesterett, som i en kjennelse i fjor slo fast at det er grunnlovsstridig at Australia bruker området til å huse flyktninger og asylsøkere.