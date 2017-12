Debatt om homoekteskap åpnet med frieri

Politikerne i det australske parlamentet fikk seg en stor overraskelse.

Før underhuset i parlamentet i Canberra tar juleferie håper alle de store partiene å få vedtatt en lov om likekjønnet ekteskap etter at et klart flertall stemte for dette i en folkeavstemning nylig.

Hele 77 politikere skal i løpet av de neste dagene opp på talerstolen, og med et stort tidspress er det nok flere som fryktet både lange og kjedelige dager. Men den homofile parlamentarikeren Tim Wilson sørget i hvert fall for en åpning utenom det vanlige.

Han representerer den konservative regjeringskoalisjonen, og var en av de første som tok ordet i debatten natt til mandag norsk tid. Mot slutten av taletiden kikket han noe nervøst opp mot tilhørergalleriet da ordene falt:

– Da er det bare en ting som gjenstår. Ryan Patrick Bolger, vil du gifte deg med meg?

GOD STEMNING: Tim Wilson blir gratulert av kollega Dean Smith etter frieriet. Foto: , Reuters

Like etter kunne man høre et rungende ja. Dette er første gang noen har fridd i det australske parlamentet, skriver Daily Telegraph. Før frieriet fortalte Wilson om hvordan noen venner og bekjente hadde reagert negativt da han for noen år siden opprinnelig fridde til partneren.

– Mange visste ikke hvordan de skulle reagere, flere meldinger forble ubesvart, og i samtaler skiftet de høflig tema eller ble stille.

Statsminister Malcolm Turnbull ba under sin tale australiere om å være ærlige med hverandre om trusselen mot tradisjonelle ekteskap.

– Trusselen mot tradisjonelle ekteskap kommer ikke fra homofile, men fra mangel på kjærlighet, enten det er forsømmelse, likegyldighet, grusomhet eller utroskap, bare for å nevne noe.

STEMTE JA: Australias statsminister Malcolm Turnbull. Her under behandlingen av et lovforslag om likekjønnet ekteskap. Foto: Handout , Reuters

Han var blant dem som åpent støttet ja-siden i tiden før folkeavstemningen i midten av november. Selve avstemningen var svært betent, og i månedene før preget drapstrusler, hetsing, vold og vandalisme flere australske byer. Fra talerstolen strakk statsministeren ut en hånd til «alle skeive på vegne av nasjonen»:

– Vi elsker dere, vi respekterer dere, deres forhold er anerkjent av myndigheten som like legitimt og ærefullt som alle andres.