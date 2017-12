Australsk ubåt fra 1. verdenskrig er funnet

Australias mest langvarige militære mysterium er løst etter at vraket av landets første ubåt er funnet mer enn hundre år etter at den forsvant.

Et nytt søk på å finne fartøyet begynte i forrige uke. Vraket ble funnet på mer enn 300 meters dyp utenfor kysten av Duke of York Island i Papua Ny-Guinea, skriver The Sydney Morning Herald.

HMAS AE1, den første av to E klasse-ubåter bygget for den australske marinen i England, forsvant 14. september 1914 nær øya. Den hadde da et mannskap på 35 om bord fra Australia, Storbritannia og New Zealand.

Fartøyet var det første allierte ubåttapet i 1. verdenskrig. Det ble funnet av letefartøyet Fugro Equator som også ble brukt av Australia i søket etter det savnede flyet fra Malaysia Airlines.

– Etter 103 år er Australias eldste maritime mysterium løst. Dette er ett av de mest betydningsfulle funnene i Australias maritime historie. Tapet av AE1 i 1914 var en tragedie for vår den gang så unge nasjon, sa forsvarsminister Marise Payne til pressen i Sydney.

PÅ HAVBUNNEN: Etter over 100 år et ubåten endelig funnet. Foto: Hogp , AP

Payne sa hun håpet funnet vil hjelpe etterforskere med å finne årsaken til at ubåten sank.

AE1 seilte fra Portsmouth i England i februar 1914 og nådde Sydney i mai. Ubåten deltok i operasjoner som førte til okkupasjonen av daværende Tysk Ny-Guinea.