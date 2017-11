Da Vinci-maleri satte rekord – solgt for 450 millioner dollar

Leonardo da Vincis kunstverk «Salvator Mundi» ble verdens dyreste maleri noensinne da det ble solgt for 450 millioner dollar på auksjon i New York onsdag.

Bildet, hvis tittel betyr «Verdens frelser», antas av eksperter å være ett av svært få av Da Vincis verker som har overlevd århundrene siden mesterens død.

Det 500 år gamle bildet var hovedattraksjonen på auksjonen, som ble arrangert av Christie's, og det var ventet at prisen kom til å bli astronomisk. Allerede på forhånd hadde en av dem som sto bak auksjonen garantert at det ville komme bud på minst 100 millioner dollar. Til slutt gikk det altså under hammeren for 450 millioner kroner – eller svimlende 3,7 milliarder kroner etter dagens kurs – etter en heftig budrunde som varte i 18 minutter.

Salgsprisen er halvannen ganger så høy som den forrige rekorden. Willem de Koonings «Interchange» ble solgt privat for to år siden for rundt 300 millioner dollar.

«Salvator Mundi» er utført i olje på valnøttre og er et portrett av Jesus Kristus som holder hånden opp i en velsignelse. Det ble malt for Frankrikes kong Ludvig XII en gang mellom 1506 og 1513. Målene er forholdsvis beskjedne 45 ganger 66 centimeter, noe som gir en «kvadratmeterpris» på halvannen milliard dollar.

Det er ikke kjent hvem som har kjøpt maleriet, men selgeren er den russiske forretningsmannen Dmitrij Rybolovlev. Han kjøpte «Salvator Mundi» i 2013 for 127,5 millioner dollar.

Året før ble Edvard Munchs «Skrik» solgt for 119,9 millioner dollar.

