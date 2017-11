Norsk astronom sentral: Avslørte 72 nye galakser i det ytre verdensrom

De trodde denne delen av stjernehimmelen var utforsket – men en ny fargeteknikk gjorde at hele 72 fjerne galakser kom til syne.

– Vi har noen steder på stjernehimmelen hvor vi kan studere verdensrommet langt borte – hvor ingenting svever og ødelegger utsikten – et kikkhull til det ytre rom, nærmest, forklarer norske Jarle Brinchmann (47), professor i astronomi ved Universitetet i Leiden i Nederland.

Det er lett å finne stjerner på himmelen en klar natt, men å finne de som ligger aller lengst borte, er ikke så enkelt. Det er rett og slett så mange soler og planeter og galakser som kommer i veien.

Og det er ett av disse kikkhullene nordmannen har vært med på å utforske.

FERSKE GALAKSER: Norske Jarle Brinchmann (47) er sentral i studiene av de fjerne galaksene, som kan avsløre hemmeligheter om hvordan universet var i begynnelsen. Foto: Leiden University

Klipp til en liten papirbit – en millimeter høy og en millimeter bred. Hold den på en armlengdes avstand. Så stort er det lille hullet Brinchmann og astrofysikere og astronomer fra hele verden har forsket på de siste årene.

Gigant-teleskop

– Det vi har sett på, er det vi kaller Hubble Ultra Deep Field, som ligger i stjernebildet Smelteovnen på sørlige halvkule. Om vinteren ligger dette perfekt i forhold til det store teleskopet som ligger på en fjelltopp i Chile – på vel 2600 meters høyde i Atacama-ørkenen, forklarer Brinchmann.

Han har vært involvert i ti vitenskapelige rapporter om de nye astronomiske oppdagelsene, han har jobbet med hvordan fargene avslører avstanden til galaksene, og han er også medlem av det vitenskapelige teamet som står bak den nye fargeteknikken, som kalles MUSE – Multi Unit Spectroscopic Explorer.

1600 galakser funnet

Siden man begynte å observere dette kikkhullet, har man funnet nær 10.000 galakser her med romteleskopet Hubble.

– Dette er det helt klart dypeste bildet av verdensrommet til dags dato, sier Brinchmann.

Likevel bestemte astrofysikerne bak prosjektet seg for å studere området enda grundigere:

HIMMEL FULL AV STJERNER: Gjennom en ørliten åpning på sørlige halvkule kunne superteleskopet finne over tusen galakser. Slik ser verdensrommet ut i dette kikkhullet – fotografert med den nye teknikken. Foto: ESO/MUSE HUDF collaboration

– Med ny fargespekter-teknikk montert på det store teleskopet i Chile har astronomene kunnet utføre den dypeste fargespekter-baserte undersøkelsen noensinne. Blant annet ble det oppdaget 72 nye galakser som ikke kunne ses med Hubble uten dette utstyret.

Omhyllet av gass

Ved å analysere fargespekteret fra de enkelte galaksene, har forskerne kunnet si noe om egenskapene disse fjerne galaksene må ha hatt når lyset ble sendt derfra – kanskje for mer enn ti milliarder år siden.

Og funnene har resultert i et helt lite skred av nye astrofysiske rapporter:

– Det vi ser her, er lys som er fra 4–5 milliarder år gammelt, helt opp til cirka 12,5 milliarder år, det vil si at lyssignalene herfra har vært på vei mot oss like lenge. Vi kan si noe om avstanden ved å tolke fargespektrene. Dette gir oss helt essensiell informasjon om noen egenskaper galaksene har hatt i en tid hvor universet fortsatt var ganske ungt – kanskje under en milliard år gammelt.

Blant de mest sentrale funnene er at lyset fra de helt unge galaksene avslører at de er omhyllet av enorme mengder lysende hydrogengass.

– Dette støtter noen av våre teorier om verdensrommets opprinnelse, nemlig at vi i noen hundre millioner år etter The big bang bare hadde gass svevende i universet – hovedsakelig hydrogen og helium, og at disse senere klumpet seg sammen og vi fikk starten på stjernedannelse og små galakser, forklarer Brinchmann.