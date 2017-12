Arrangøren av en fotoutstilling i Ankara er arrestert av tyrkisk politi som mener han er delaktig i drapet på den russiske ambassadøren i byen i desember 2016.

Mustafa Timur Ozkan er blitt varetektsfengslet i Ankara, siktet for delaktighet i et drap, melder det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Ozkan arrangerte en utstilling av russiske landskapsfotografier i galleriet i Ankaras eksklusive Cankaya-distrikt. Han ble først pågrepet i januar, men ble løslatt.

Ambassadør Andrej Karlov ble 19. desember skutt av en 22 år gammel tyrkisk politimann som ikke var i tjeneste, da han åpnet utstillingen.

Tyrkia hevder drapet var planlagt av gruppen som støtter den omstridte tyrkiske predikanten Fethullah Gülen som er anklaget for å stå bak fjorårets mislykkede kuppforsøk.

Ambassadørens siste ord: – Det er alltid enkelt å ødelegge

Tyrkisk politi har arrestert fem personer som de knytter til drapet, og mener de er koblet til gruppen rundt Gulen. Blant dem er TV-produsenten Hayreddin Aydinbas.

Det ble fryktet at drapet igjen ville avspore forholdet mellom Tyrkia og Russland som kom på plass i fjor sommer. Kontakten mellom de to landene gikk i stå etter at Tyrkia skjøt ned et russisk krigsfly over den syriske grensen i november 2015.

Men siden da er forbindelsene blitt sterkere og sterkere med et samarbeid om Syria og møter mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og hans russiske kollega Vladimir Putin hele åtte ganger bare i 2017.