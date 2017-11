Ubåt savnet i Argentina: Undersøker mystisk lyd

Kun timer etter det siste livstegnet fra ubåten, ble det fanget opp en «unormal lyd» i havet.

Det er nå en uke siden den argentinske ubåten forsvant sporløst, og håpet om å finne de 44 besetningsmedlemmene i live svinner for hver time. Søket er trappet kraftig opp de siste dagene, men fortsatt står den argentinske marinen uten spor.

– Søket fortsetter. Det er ikke registrert noen form for kontakt. Ingen spor. Vi er kommet til den syvende dagen, i en kritisk fase for oksygen hvis dette handler om nedsenkning, sier talsmann Enrique Balbi.

HÅPET SVINNER: Utenfor marinebasen i Mar del Plata har pårørende hengt opp støtteerklæringer og hilsener til de savnede besetningsmedlemmene. Foto: Marcos Brindicci , Reuters

Ifølge marinen hadde mannskapet nok oksygen til å overleve under vann i syv dager, men onsdag klokken 08.30 norsk tid var tiden utløpt.

– Vi er i en veldig farlig situasjon, som bare blir verre, sier talsmannen.

Han bekrefter også at marinen nå undersøker en hydroakustisk anomali, altså en lyd under vann som «viker fra normalen». Lyden ble fanget opp onsdag forrige uke, omtrent 50 kilometer fra ubåtens siste kjente posisjon i San Jorge-gulfen, under tre timer etter den siste kommunikasjonen.

Marinen ønsket ikke å svare på hvorvidt lyden kunne indikere at det hadde vært en eksplosjon.

I SORG: Elena Alfaro er søsteren til Cristian Ibanez, som er en av de savnede. Foto: Marcos Brindicci , Reuters

Dårlig sikt og bølger på opptil seks meter har skapt problemer for søket siden det begynte rundt 32 mil fra Argentinas kyst. Den dårlige sikten har imidlertid skapt håp om at ubåten kan være over vann, men at den ennå ikke er oppdaget.

Utenfor marinebasen i Mar del Plata har pårørende hengt opp støtteerklæringer og hilsener til de savnede besetningsmedlemmene. Flere stiller også spørsmål ved redningsinnsatsen, som de mener ble trappet opp for sent.

Ubåten meldte om mekaniske problemer og ble omdirigert til en marinebase før den forsvant. Den sendte ikke ut nødsignaler.

