Nytt funn i søket etter savnet ubåt

Det nye funnet ble gjort sør i Atlanterhavet, opplyser den argentinske marinen lørdag lokal tid.

Den argentinske marinen har ved hjelp av sonar gjort et nytt funn i søket etter den savnede ubåten ARA San Juan, skriver NTB.

Det vil bli undersøkt av den fjernstyrte russiske ubåten Panther Plus, mens det amerikanske fartøyet Atlantis fortsetter å utforske søkeområdet, sier marinen videre.

Den argentinske ubåten ARA San Juan forsvant 15. november med et mannskap på 44 om bord. Letemannskapene har gitt opp håpet om å finne overlevende, og konsentrerer seg isteden om å finne igjen fartøyet.

Til sammen 13 land har deltatt i søket etter ubåten, deriblant Norge. Sjefen for den argentinske marinen, Marcelo Srur, har fått sparken i kjølvannet av tragedien.

På vei tilbake

De siste signalene fra ubåten kom morgen den 15. november, da den var på vei tilbake til marinebasen ved Mar el Plata 400 kilometer sør for Buenos Aires fra et rutineoppdrag ved Ushuaia på sørspissen av landet.

I den siste meldingen fra ubåten het det at sjøvann hadde begynt å trenge inn i ventilasjonssystemet. Det skal ha ført til en kortslutning i et av batteriene, som førte til et branntilløp i det dieseldrevne fartøyet.

En uvanlig lyd som ble registrert i området der ubåten antas å ha forsvunnet, tre timer etter at den sist ga lyd fra seg, antas å ha vært en eksplosjon.

Registrerte satellittsignaler

En omfattende leteaksjon ble satt i gang da ubåten forsvant og det ble søkt både fra luften og til vanns.

18. november ble det registrert flere satellittsignaler som kunne stamme fra ubåten, men marinen kunne den gang ikke bekrefte at signalene kom fra den savnede ubåten.

En talsmann for marinen sa at satellittsignalene som ble fanget opp i november varte i bare noen få sekunder og at de ikke var koblet til noen base, delvis på grunn av uvær.

Det ble først antatt at signalene tydet på at ubåtmannskapet prøvde å gjenopprette kontakt.