Norsk offshoreskip skal bistå i dramatisk redningsaksjon i Argentina

Det norske offshoreskipet «Skandi Patagonia» skal bistå i leteaksjonen etter den savnede ubåten som har 44 personer om bord i Argentina.

Nyhetsbyrået AFP melder mandag på Twitter at den argentinske marinen fikk inn meldinger om at ubåten var i ferd med å havarere før de mistet signalet fra fartøyet forrige onsdag.

Myndighetene har satt inn store letemannskaper for å finne ubåten – hvor Sør-Amerikas første kvinnelige ubåtoffiser, Eliana María Krawczyk (35), blant annet befinner seg om bord.

Den argentinske marinen har fått bistand fra seks land, deriblant USA og Storbritannia, i letingen. Det norske selskapet DOF Group skal også bistå i leteaksjonen med skipet «Skandi Patagonia».

Det opplyser Mons S. Aase, administrerende direktør i DOF Group til VG.

– Skipet jobbet allerede i Argentina, og vi fikk en henvendelse med spørsmål om vi kunne bistå i leteaksjonen, og da gjorde vi selvfølgelig det, sier Aase til VG.

Lastet med spesialutstyr

Han forteller at selskapet har stasjonert mellom 50 og 55 fartøyer i utlandet. Skipet som befinner seg i Argentina, har et mannskap på mellom 15 og 16 ansatte, i tillegg til dykkermannskap. Ingen av de ansatte er nordmenn, sier Aase.

Anders A. Waage opplyser til VG at båten foreløpig ikke har deltatt i søket, men trolig vil bli med i arbeidet i løpet av mandagen eller tirsdagen denne uken. Han er administrerende direktør for administrasjonsavdelingen i DOF Management AS, som er ansvarlig for driften av DOF ASAs flåte.

– «Skandi Patagonia» er et offshore konstruksjonsfartøy. Vi fikk den fritatt fra oljeselskapet da vi fikk spørsmål om å bistå i aksjonen. Nå er de i ferd med å sette spesialutstyr om bord i båten som skal hjelpe til i leteaksjonen. Akkurat nå ligger den og mobiliserer, forteller Waage til VG.

SAVNET: Denne Argentinske ubåten med et mannskap på 44 personer har vært savnet siden onsdag. Foto: AFP

Fikk nødsignaler

Skipet jobber opprinnelig på en langtidskontrakt for oljeselskapet Total i Argentina, hvor den bistår med forsyninger, dykkeroperasjoner, og annet arbeid tilknyttet offshore-bransjen. Det norske selskapet har også en annen båt i Argentina, og «Skandi Patagonia» har vært i landet de siste 17 årene, opplyser Waage.

DOF ASA er et børsnotert offshoreselskap som hovedsakelig jobber med å bistå oljeindustrien globalt.

– Oppstår det nødssituasjoner som denne er det selvfølgelig vår første prioritet og være med og berge mennesker i nød, sier han.

Forrige lørdag fikk forsvarsdepartementet i Argentina syv forskjellige signaler inn på satellitt, noe de mente tydet på at besetningen på ubåten har forsøkt å få kontakt med omverdenen. Avsenderen av signalene lyktes ikke å opprette forbindelse med en kommunikasjonskanal, melder CNN.

Nødsignalene ble sendt lørdag mellom klokken 10.52 og 15.42 lokal tid, ifølge kanalen. De varierte i lengde mellom fire minutter og ned til 32 sekunder.

Mandag opplyste landets marine at de syv nødsignalene ikke stammet fra den savnede argentinske ubåten – noe de heller ikke kunne bekrefte søndag.

Håper på å finne mannskapet i live

De siste signalene fra ubåten kom onsdag morgen i forrige uke, da den var på vei tilbake til marinebasen ved Mar el Plata 400 kilometer sør for Buenos Aires fra et rutineoppdrag ved Ushuaia på sørspissen av landet.

– La oss be sammen for at alt skal løse seg og for at ingenting har skjedd med mannskapet. I havet er de alle brødre, det er ikke som en båt med seil på overflaten. Ubåter er mer risikofylt, sa faren til ubåtoffiseren Eduardo Krawczyk, til den Argentinske avisen Todo Noticias i forrige uke.

Ubåten, av typen TR-1700, er en av totalt tre som den argentinske marinen har. Den er 65 meter lang og syv meter bred og er bygget i Tyskland i 1983. Den har vært gjennom flere ombygginger og tilpasninger, den siste i 2014.

Fernando Morales, maritim ekspert og visepresident for den argentinske marinen, uttalte til The New York Times at de var tilbøyelige til å tro at det er snakk om en tragedie da det intensiverte redningsoppdraget startet forrige fredag.