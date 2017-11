«Bankelyder» var ikke fra Argentinas savnede ubåt

Sonarer fanget mandag opp lyder som kunne ha vært verktøy som ble slått mot den savnede ubåtens skrog.

Analyser viste imidlertid at lydene ikke kom fra den savnede ubåten ARA San Juan, som sist ble sett onsdag i forrige uke.

Lydene kom i stedet trolig fra bevegelser eller liv i havet, ifølge sjøforsvarets talsmann, Enrique Balbi, skriver CNN.

Det har også kommet meldinger om syv nødsignaler på lørdag, som man trodde kunne komme fra ubåten. Mandag avklarte derimot talspersoner at disse signalene heller ikke kom fra ARA San Juan.

Ubåten var på vei nordover fra øygruppen Tierra del Fuego på Argentinas sørspiss til sin base 400 kilometer sør for Buenos Aires. Forventet ankomst var søndag. Onsdag ble den sist sett i San Jorge-gulfen, litt under halveis på turen nordover.

44 personer befinner seg ombord og leteaksjonen har blitt vesentlig trappet opp de siste dagene. Et norsk offshoreskip deltar blant annet nå i letingen.

Seks dager



Estimatene for hvor lenge de 44 om bord kan holde seg i live varierer fra to til 30 dager.

Ifølge talsmannen Enrique Balbi kan ARA San Juan i et verst tenkelig scenario ha gått tom for oksygen etter to dager, men om den driver på overflaten i åpent hav vil de ha mat og oksygen i 30 dager.

Spørsmålet er om ubåten er i stand til å heve en snorkel til overflaten. Er ikke dette mulig, er estimatet til argentinske myndigheter at de kan ha oksygen i syv dager.

Da ubåten sist ga lyd fra seg, onsdag for seks dager siden, befant den seg under havoverflaten.

Tåler 500 meters dybde



Ubåten, av typen TR-1700, er en av totalt tre som den argentinske marinen har. Den er 65 meter lang og syv meter bred og er bygget i Tyskland i 1983. Den har vært gjennom flere ombygginger og tilpasninger, den siste i 2014.

Ifølge CNN skal ubåten tåle dybder ned til mellom 500 og 600 meter. Har den sunket ned på kontinentalplaten utenfor Argentina ligger den i grunnere farvann enn dette.

Var den derimot lenger ut i Atlanterhavet da den eventuelt sank, kan den ha kommet ned på dybder hvor skroget vil gi etter for trykket