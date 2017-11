Politisk krise i Tyskland: – Alvorlig for Merkel

Angela Merkels regjeringssamtaler brøt sammen i går. Det kan være begynnelsen på slutten for Tysklands forbundskansler de siste 12 år.

Etter fire ukers forhandlinger mellom kristendemokratene i CDU-CSU, forbundskansler Angela Merkels parti, De grønne og liberale Fridemokratene (FDP), varslet i går sistnevnte parti at de forlater samtalene.

– Det er bedre å ikke styre enn å styre på falsk grunnlag, sa Christian Lindner, Fridemokratenes leder.

Partiene skal ha vært mest uenige om skattespørsmål, innvandring og miljøpolitikk.

– Vi trodde samtalene gikk i en retning hvor det hadde vært mulig å komme til enighet, sa Merkel i en uttalelse etter forhandlingssammenbruddet.

– Det er en dag hvor vi skal tenke grundig igjennom hvordan vi beveger oss fremover i Tyskland, sa hun også.

PROFESSOR: Stein Kuhnle er professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Foto: Thomas Grabka , VG

– Overraskende



– Dette er overraskende, fordi det er ingen som hadde sett for seg at Tyskland skulle bli mer ustabilt. Det er ikke bra verken for Tyskland eller Europa, sier Stein Kuhnle, professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, til VG.

Han viser til at samtalene var spesielt krevende på spørsmålet om familiegjenforening i innvandringspolitikken.

Kuhnle ser ikke vekk fra at bruddet i samtalene kan påføre Merkel en knekk.

– Noen spekulerer i at dette er begynnelsen på Merkels sorti. Hun har hatt en fantastisk karriere og regjert i 12 år, men det kan tenkes at dette for noen blir et tegn på at hun ikke er den rette lederen av CDU. Partiet har manglet en visjon for Tysklands videre vei og Merkel kan komme til å måtte svi for det, sier professoren.

Etter valget i 2013 brukte Merkel tre måneder på å forhandle med sosialdemokratene i SPD.

– Men dette er første gang hun opplever et direkte brudd. Det er en helt ny situasjon, sier Kuhnle som også viser til at Merkel har brukt fire uker kun på å sondere, altså ikke reellt forhandle, med Fridemokratene i FDP og De Grønne.

Han oppsummerer:

– Jeg tror dette er ganske alvorlig for Merkel.

PRESIDENT: Frank-Walter Steinmeier, Tysklands president, var på Ullevaal Stadion under landskampen i fotball mellom Norge og Tyskland i fjor – sammen med daværende utenriksminister Børge Brende (H). Foto: Frode Hansen , VG

Mindretallsregjering?



Hva som nå skjer videre ligger i president Frank-Walter Steinmeier (SPD) sine hender.

– Han kan enten bestemme seg for at Forbundsdagen skal stemme over hvem som skal bli kansler. Om ingen kandidater får absolutt flertall, blir det en ny avstemning 14 dager senere. Det kan gå helt til en tredje avstemning, hvor det holder med simpelt flertall, forklarer Kuhnle.

Om Merkel går seirende ut, vil hun få mulighet til å danne mindretallsregjering.

– Det er i så fall noe historisk nytt i etterkrigstidens Tyskland, sier professoren.

Ifølge Tysklands konstitusjonelle regler må i så fall et eventuelt senere mistillitsforslag være såkalt «konstruktivt», altså at forslagsstillerne må kunne vise til et regjeringsalternativ.

Nyvalg?



Et annet, men mindre sannsynlig alternativ, ifølge Kuhnle, er at Steinmeier oppløser Forbundsdagen og lyser ut nyvalg.

– De store partiene er nok lite interessert i et nyvalg, ettersom det kan styrke småpartiene ytterligere, sier Kuhnle.

Alternativ for Tyskland (AfD) fikk for eksempel 12,6 prosent av stemmene og 94 seter i Forbundsdagen ved valget i høst.

Dårlig valg for storpartiene



Merkels parti CDU og søsterpartiet CSU fikk 246 seter i Forbundsdagen i årets valg. Sammenlignet med valget i 2013 tapte de 65 seter.

De fikk likevel nesten hundre flere enn sosialdemokratene i SPD, som inntil nå har vært Merkels koalisjonspartner, og som i årets valg tapte 40 seter og endte på 153.

SPD gikk til valg på å være et alternativ til CDU/CSU og ønsker ikke å gå i samtaler med Merkel om å gå inn i en ny koalisjonsperiode med kristendemokratene. Det gikk historisk dårlig for SPD som altså kun fikk rundt 20 prosents oppslutning.

– Spørsmålet er nå om det er mulig for CDU å finne andre å snakke med i SPD enn lederen Martin Schulz, som har vært sterkt imot en ny storkoalisjon med CDU, sier Kuhnle.