Republikaner trekker seg etter trakasseringssak

Republikaneren Trent Franks trekker seg fra Representantenes hus, mens etikkomiteen gransker påstander om trakassering.

Franks sier han aldri har presset, opptrådt truende eller kommet med seksuelle tilnærmelser overfor noen i staben sin. Han sier saken som undersøkes skyldes en diskusjon om surrogati.

Politikeren og kona er foreldre til tre år gamle tvillinger som ble født av en surrogatmor.

– De siste årene har jeg blitt kjent med surrogatprosessen og ble ufølsom med tanke på hvordan det kan påvirke andre når man diskuterer et så dypt personlig tema, sier Franks. Han sier han beklager at hans samtale om prosessen og muligheten for surrogati fikk to kvinnelige medarbeider til å føle ubehag.

Lederen for Representantenes hus, Paul Ryan, ba Franks trekke seg etter at det hadde kommet «troverdige påstander om upassende opptreden», noe Franks ikke nektet for, skriver Buzzfeed.