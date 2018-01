Amerikansk journalist om Trumps twitring: Lar seg distrahere

Donald Trumps aggressive Twitter-utspill tilhører hans daglige morgenrutine. Mange tror dette er en bevisst strategi, et knep presidenten bruker med overlegg, for å distrahere mediene og avlede oppmerksomheten fra politikken. Forklaringen er trolig mye enklere, mener en amerikansk journalist.

Politico-journalisten Matthew Gertz har tilbrakt de tre siste månedene med å følge Donald Trump på Twitter, presidentens foretrukne sosiale mediekanal, hvor han har 46,2 millioner følgere og har lagt ut ikke mindre enn hele 36.712 tweets.

I likhet med mange amerikanere ble Gertz sjokkert da presidenten utløste «min atomknapp er større enn din atomknapp»-kontroversen, etter at Kim Jong-un i sin nyttårstale truet med at Nord-Koreas atomraketter kan ramme hele USA - og at han til enhver tid har atomknappen på skrivepulten sin.

– Dette er virkeligheten, ikke en trussel, var den klare beskjeden fra talerstolen.

I kjent stil slo USAs president tilbake i en krass Twitter-melding.





– Kan noen fra hans utarmede og sultende regime vennligst informere ham om at jeg også har en atomknapp, men den er mye større og kraftigere enn hans, og min knapp funker!



Twitter-utspillet fikk mange til å stille spørsmålet om Trump virkelig er ved sine fulle fem, om det er noe galt med mannens mentale helse.

Presidentens aktivitet på sosiale medier er også et tema i bøker som «Shit My president Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump» og «How Trump Thinks: His Tweets and the Birth of a New Political Language».

Selv forklarer Trump sin aktivitet slik: «Jeg bruker ikke sosiale medier fordi jeg liker det, men fordi det er den eneste måten å bekjempe en MEGET uærlig og urettferdig presse.»

Gertz hevder at han ikke uten videre kjøpte antagelsene om at presidenten bruker Twitter for å avlede mediene fra å dekke over det faktum at politikken hans ikke fungerer eller får gjennomslag i praksis.

Vennene til Fox News



Isteden, skriver Politico-journalisten, fikk han sin mistanke bekreftet om at Trump faktisk twitrer «live» - i sanntid - til morgennyhetene på konservative Fox News, særlig når det gjelder programmet «Fox & Friends», som er presidentens favoritt.

Som journalister fra New York Times, Los Angeles Times og Washington Post, allerede hadde lagt merke til, går det gjerne bare noen minutter før innholdet i et nyhetsinnslag på Fox blir resirkulert og kommentert av Trump.

Gertz tror ikke på teorier om at Trump twitrer for å distrahere og avlede, slik at den offentlige debatten kan dreies i hans favør, og at sprikene i tema kan vitne om mental ustabilitet.

– Det er heller slik at det er Trump som lar seg distrahere, konkluderer Gertz.

Leser ikke - ser på TV isteden



Det er i alle fall velkjent at mannen som styrer verdens mektigste nasjon nesten ikke leser noen ting, at han heller foretrekker TV for å holde seg orientert, før han deretter deler sine strengt tatt private tanker og reaksjoner med hele verden som publikum.

TEGNING: MORTEN MØRLAND/VG

Presidentens angrep på både fiender og venner på Twitter har skapt mange reaksjoner det siste året. Han har brukt arenaen til å gå i strupen på sin egen justisminister, partifeller og Sveriges innvandringspolitikk – for å nevne noen få tilfeller.

I fjor delte han flere videoer fra høyreekstreme.

Selv om presidenten ofte får kritikk for sine utspill, har kontoen hans kun blitt fjernet fra Twitter med et uhell. Dette til tross for at Twitter blant annet har utestengt en av profilene presidenten selv har retvitret.

I en uttalelse skriver Twitter hvorfor verdensledere og politiske figurer ikke blir utestengt.

– Å blokkere en verdensleder fra Twitter eller fjerne deres kontroversielle Twitter-meldinger, ville skjult viktig informasjon som folk burde kunne se og debattere, står det der.



Mange har problemer med at den politisk valgte lederen av verdens mektigste nasjon ytrer seg om alt mulig mellom himmel og jord på et sosialt medie som Twitter, hvor det ikke finnes rom for fordypelse eller utfyllende meningsytringer.

Ukjente personer hacket Twitter-kontoen til McDonald's i mars i fjor og la ikke skjul på hva de mener om Donald Trump som president.

– Ukritisk twitring signaliserer en alvorlig manglende disiplin og et manglende fokus, mener informasjons- og medieforsker og USA-ekspert Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen (UIB).

– Verden må kunne stole på at når den amerikanske presidenten snakker, så er det sikre, presise, pålitelige uttalelser. Men nå ser verden ut til ikke å gjøre det. Man tar Trumps uttalelser med en klype salt, sier forskeren.

– Oppfattes som autentisk



Mjelde tror samtidig at dette bidrar til Trump oppfattes som autentisk blant tilhengerne.

– Han har videreutviklet moderne presidentkommunikasjon, slik andre presidenter før ham tok i bruk nye medier. Men det blir for mye for hans eget beste. Det setter hans egen politikk helt i skyggen til tider. Og å selge politikken sin er noe av det viktigste en president må gjøre for å få politisk gjennomslag, presiserer forskeren.