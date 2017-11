Sterkt møte med unge flyktninger

SHIRE, ETIOPIA (VG) De enslige mindreårige flyktningjentene fra Eritrea er ikke stort eldre enn kronprinsparets egen Ingrid Aleksandra (13). Mette-Marit bekymrer seg for jentenes fremtid.

– Jeg tenker det er en forferdelig tøff situasjon å være i, uten mulighet til å ha kontakt med familien sin. De er utrygge når de legger seg. Vi vet alle hvor komplisert det er i denne delen av verden å være ung jente i den alderen og skulle beskytte seg selv mot alle farene som er. Jeg tenker også mye på hvordan sanitærforholdene er, hvordan det går med skolegangen deres, sier Mette-Marit etter å ha besøkt huset der åtte jenter fra 14 til 16 år bor sammen uten noen voksne.

Alle jentene har kommet til Etiopia fra nabolandet Eritrea til fots. Alle har tatt seg over grensen uten foreldre eller andre voksne, i likhet med svært mange andre flyktninger i denne leiren.

Her er syv av ti under 18 år. 10 prosent av dem har kommet hit alene.

Selv om kronprinsparet bekymrer seg over jentenes fremtid, er de glade for at flyktningene her faktisk har håp om en bedre fremtid enn den de flyktet fra.

Med norsk hjelp får de ungdommene i Shire en yrkesutdannelse som gjør dem bedre rustet til å takle fremtiden.

HÅRFIN: Yodit Major (17) håper på en bedre fremtid for seg og barnet hun venter i Etiopia. Hun viste kronprinsparet frisørutdanningen. Foto: vidar ruud, NTB/scanpix

Vanlige ungdommer

– De har jo drømmer akkurat som alle andre unge mennesker. To hadde lyst til å bli lege, en hadde lyst til å bli lærer, de har lyst på et bra liv fremover, og heldigvis ser det også ut som om de har troen på at det kan være mulig gjennom den treningen de får her i flyktningleiren, sier kronprins Haakon til VG.

– De er jo som ungdommer flest. Skjønne jenter som hører på musikk og leser, legger Mette-Marit.

Da de var inne hos jentene, la kronprinsessen med en gang merke til at en av jentene var syk. Hun hadde malaria.

– Heldigvis får hun behandling. Det var godt å høre at de har god tilgang til medisiner her, sier Mette-Marit.

Åpen flyktningdør

Etiopia er det nest største mottagerlandet i Afrika. Bare det siste året kom det 100.000. Nå nærmer tallet seg en million.

De fleste flyktningene nord i landet kommer fra Eritrea. 10 prosent av dem er barn under 18 år som kommer uten voksne.

– For mange av dem som kommer uten familie er målet å bevege seg videre nordover til Europa, sier Norges ambassadør i Etiopia, Andreas Gaarder.

Hele åtte av ti forlater leirene i løpet av et år.

Veien går som regel via Libya eller Egypt og videre over Middelhavet.

Rutene er ekstremt risikable og mange utsettes for vold og overgrep, kidnapping og tortur på veien gjennom Sahara og det nordlige Afrika. Deretter følger ruten over Middelhavet, der faren for drukningsdød er stor.

– Etiopia jobber for å komme menneskesmuglingen til livs. Samtidig ønsker de å bedre fremtidsutsiktene til eritreiske flyktninger i regionen, blant annet ved å gi dem yrkesopplæring, forteller ambassadør Andreas Gaarder.

Kronprinsparet synes at dette er klokt.

TAKK FOR OSS: Kronprinsparet på vei til IT fra huset der åtte mindreårige flyktningjenter bor alene. Foto: vidar ruud , NTB/scanpix

Håp om en fremtid

– Jeg tror det viktigste her er å gi disse unge menneskene håp om en fremtid. Og det de gjør her med å gi arbeidstrening på flere forskjellige felt som vi har sett. Både frisør, kokk og hotellfag, og det å produsere møbler av tre, gir jo muligheter og tanker til disse unge menneskene om at det er mulig å få seg jobb etterpå, sier Mette-Marit.

FNs høykommissær for flyktninger driver fire leire i Shire. Norge støtter yrkesopplæringen i området gjennom arbeidet til Flyktninghjelpen.

Yodit Major (17) fra Eritrea er en av dem som nå får en frisørutdannelse med norsk støtte.

Mette-Marit beundret frisyren hennes da hun besøkte frisørskolen i flyktningleiren. Og en av Yodits klassevenninner kunne vise hvordan de lager de tynne flettene tett inntil hodebunnen.

I dag er Yodit trygg.

– Da jeg var i Eritrea sov jeg nesten aldri en hel natt uten frykt for at militæret skulle komme og hente meg. Her kan jeg slappe av og sove, forteller hun.

FLYKTNINGLEIREN: Flyktningene som har kommet til denne leiren fra Eritrea, har kommet til fots. Foto: vidar ruud , NTB/scanpix

Mange redde flykter

Det er snart to år siden Yodit bestemte seg for å flykte.

– Jeg gikk med en konstant frykt for å bli tatt inn i militæret. Hvis vi ble tatt inn ville vi miste friheten vår. Jeg dro fra Asmara og måtte etter hvert gå til fots. Soldatene ved grensen forsøkte å skyte oss, men jeg tenkte at jeg heller ville dø enn å miste friheten min, sier Yodit.

Ifølge programdirektør Stine Paus i Flyktninghjelpen i Etiopia, er Yodits historie helt typisk.

– Mange unge, både jenter og gutter, flykter fra tvungen militærtjeneste på ubestemt tid i Eritrea, sier hun.

Yodit skal snart ta første eksamen for å bil frisør. Hun sier at dersom hun får muligheten til å jobbe, vil hun gjerne bli i Etiopia.

– Her er det trygt, det er nok mat og jeg har muligheter. Jeg kan drømme om fremtiden. Det kunne jeg ikke i Eritrea, sier hun.