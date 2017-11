AFP: Rohingya-folket får midlertidig husly i Myanmar

Bangladesh og Myanmar har blitt enige om å ta imot hjelp fra FN i arbeidet med å hente hjem hundretusenvis av rohingyaer.

Det er utenriksministeren i Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali, som sier at de to landene nå har inngått en avtale om å motta hjelp fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), melder Reuters.

AFP melder på Twitter at de returnerte skal få midlertidig husly.

Rundt 620.000 rohingyaer, mer enn halvparten av hele folkegruppen, har flyktet fra regionen Rakhine i Myanmar til Bangladesh siden august. Flukten et resultat av utstrakt voldsbruk som både FN og amerikanske myndigheter har beskrevet som etnisk rensing.

På torsdag signerte landene en avtale om vilkårene for prosessen som skal hente rohingyaer-folket hjem til Myanmar. Prosessen skal begynne om to måneder.

STOKKESLAG MOT FLYKTNINGER: Solen er i ferd med å gå ned over Balukhali i det sørøstlige Bangladesh. Folk sloss for å få tak i nødhjelp fra en lastebil. Noen av de som delte ut hjelpen brukte en stokk og slo etter de desperate flyktningene. Foto: Terje Bringedal , VG



Samtidig ble det klart at paven besøker Myanmar og Bangladesh.

På onsdag gikk USA hardt ut mot Myanmar og fordømte overgrepene mot den muslimske minoriteten.

«Etter en nøye og grundig analyse av tilgjengelige fakta, er det klart at situasjonen i den nordlige Rakhine-delstaten utgjør etnisk rensning mot Rohingya-folket,» sa USAs utenriksminister Rex Tillerson i en kunngjøring.

