AFP: Alle syriske IS-krigere forlater Raqqa

Ekstremistgruppen IS kommer til å tape byen Raqqa lørdag eller søndag, hevder de syriskkurdiske YPG-styrkene. AFP skriver på Twitter at alle syriske IS-krigere forlater Raqqa.

Dette er fortsatt ubekreftede meldinger på formiddagen norsk tid og nyhetsbyrået siterer en overvåkingsgruppe.

Den USA-støttede styrken mot IS hevder at et hundretalls IS-tilhengere har overgitt seg i løpet av kampene i Raqqa de siste dagene. Men ifølge alliansen gjenstår det fortsatt noe før byen er frigjort.

– Vi forventer tøffe kamper de kommende dagene, og kommer ikke anslå noe bestemt tidspunkt for når vi tror at IS kommer til å være fullstendig beseiret i Raqqa, sier Ryan Dillon, talsperson for de amerikanskstøttede styrkene.

Den ytterliggående islamistgruppen IS tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete.

Mustafa Bali, talsmann for de syriske styrkene, sier til AP at de siste kampene kan ta timer eller dager. Han sier at IS-krigerne nå kjemper desperat i noen av byens nabolag.

YPG-talsmann Nouri Mahmoud uttalte til Reuters i dag tidlig at kampene fortsatt pågår inne i Raqqa by. Han sier byen kommer til å bli frigjort lørdag eller søndag.

YPG spiller en sentral rolle i den USA-støttede opprørsalliansen SDF, som nå leder an i kampen mot den ytterliggående islamistgruppen i Syria.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier IS-krigere og familiene deres allerede har forlatt byen, og busser er på plass for å kjøre ut fremmedkrigere og deres familier. De sier ikke noe om hvor de i så fall skal kjøres til.

(NTB)