Væpnede menn stormet TV-stasjon i Kabul

Flere nyhetsbyråer melder om eksplosjon og skudd. Flere skal være drept, melder BBC.

Et ukjent antall bevæpnede menn skal ha stormet TV-kanalen Shamshad i Kabul. TV-kanalen har gått av luften. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Gjerningsmennene skal ha kastet håndgranater og avfyrt skudd, før de tok seg inn i TV-stasjonen, ifølge BBC.

Flere ansatte skal være drept, melder BBC som siterer øyenvitner.

– Kollegene mine er drept og skadd. Jeg klarte å flykte, sier Hashmat Istankzai, en reporter for Shamshad TV til BBC.

Ifølge kanalen antas det at det er 100 ansatte inne i bygningen.

En talsmann for politiet i Kabul sier at en av gjerningsmennene er drept av afghanske styrker. Sikkerhetspersonell forsøker nå å få kontroll over bygningen.

Ifølge lokale medier nekter Taliban for at de er involvert i angrepet.

Det er fremdeles uklart hvem som står bak angrepet.

IS tar på seg skylden



Analysebyrået SITE Intel gjengir en melding fra IS-talerøret Amaq, som hevder gruppen står bak angrepet mot en TV-stasjon i Kabul tirsdag morgen. Foreløpig er det uklart hvor mange som er drept, men IS hevder å ha tatt livet av 20 mennesker.

Den siste tiden har terrorgruppen IS feilaktig tatt skylden for en rekke hendelser, inkludert masseskytingen i Las Vegas.

Flere angrep

Shamshad er den største pashto-kanalen i Afghanistan. Pashto er et av Afghanistans to offisielle språk.

Angrepet på TV-stasjonen er det siste i rekken av flere angrep på journalister og media i Afghanistan. I fjor ble syv journalister ved Afghanistans største TV-stasjon, Tolo, drept av en selvmordsbomber fra Taliban, skriver Reuters.