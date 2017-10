Nyhetsbyråer: Minst 72 drept i moskéangrep i Afghanistan

Minst 72 mennesker er drept og over 50 er såret i selvmordsangrep mot to moskéer i Afghanistan.

Det første angrepet var rettet mot den sjiamuslimske Imam Zaman-moskeen vest i Kabul. Minst 39 mennesker ble ifølge innenriksdepartementet drept og 41 ble såret i angrepet, blant dem kvinner og barn, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– En selvmordsbomber gikk inn i moskeen i politidistrikt 13 i Kabul. Angriperen skjøt mot dem som ba i moskeen, opplyser Mohammad Salim Almas i Kabul-politiet til AFP.

Noen timer senere slo en annen selvmordsbomber til mot en sunnimuslimsk moské i Ghor-provinsen sentralt i Afghanistan.

En høytstående polititjenestemann er blant de drepte og kan ha vært mål for angrepet, sier guvernøren i Dolaina-distriktet, Mohsen Danishyar.

Ifølge en talsmann for politiet ble 33 mennesker drept i angrepet.

Det er foreløpig ingen som har tatt på seg skylden for de to angrepene fredag. Terrorister fra IS har tidligere angrepet sjia-moskéer i Kabul og andre afghanske provinser, mens en rekke voldsomme Taliban-angrep mot landets sikkerhetsstyrker har tatt livene til minst 135 mennesker de siste dagene.

Tirsdag ble minst 80 politifolk drept og nær 300 såret i to selvmordsangrep sørøst i landet. Dagen etter ble minst tolv politifolk drept i angrep i provinsene Farah og Balkh.

Torsdag ble 43 soldater også drept i et Taliban-angrep mot en militærbase i Maiwand-distriktet i Kandahar-provinsen.