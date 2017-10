Nyhetsbyråer: Minst 30 drept i selvmordsangrep mot moské i Kabul

Minst 30 mennesker er drept i et selvmordsangrep mot en sjia-moské i Kabul, opplyser afghanske tjenestemenn.

Både nyhetsbyråene Reuters, AP og flere andre kilder melder om angrepet mot Imam Zaman-moskéen i bydelen Dasht-e-Barchi vest i Afghanistans hovedstad Kabul.

– En selvmordsbomber gikk inn i moskeen i politidistrikt 13 i Kabul. Angriperen skjøt mot dem som ba i moskeen, opplyser Mohammad Salim Almas i Kabul-politiet til AFP.

En sikkerhetstjenestemann opplyser til nyhetsbyrået Reuters at de ikke vet hvor mange som er døde og skadet i alt, men at de har hentet ut minst 30 døde fra moskéen.

Det er foreløpig ingen som har tatt på seg skylden for angrepet. Terrorister fra IS har tidligere angrepet sjia-moskéer i Kabul og andre afghanske provinser, mens en rekke voldsomme Taliban-angrep har rystet landet de siste dagene. Det samlede dødstallet for angrepene onsdag og torsdag er minst 135.