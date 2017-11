Kai Eide om sikkerhetssituasjonen i Kabul: – Har blitt mye verre

Da den tidligere FN-toppen Kai Eide nå kom tilbake til Kabul, kjente han ikke igjen deler av byen han forlot for fire år siden.

Den norske diplomaten var i to år FNs spesialutsending til Kabul. Nå har Kai Eide kommet tilbake fra sitt første besøk til Afghanistan på fire år.

Han forteller om en betydelig forverring av sikkerhetssituasjonen.

– Jeg ble slått av hvor mye den vanskelige sikkerhetssituasjonen satte preg på Kabul. Jeg kjente iblant ikke igjen gatene, sier Eide til VG.

Grunnen er de flere meter høye betongmurene som har blitt satt opp overalt, som beskytter og skjuler husene bak som festninger:

TERRORTILTAK: Dette bildet tatt i juli i sommer, viser en afghansk mann på sykkel forbi en av de mange byggene som er muret inn i Kabul. Foto: Rahmat Gul , AP

Eide forteller at han så færre kvinner i gatene – og nærmest ingen internasjonale personer. I tillegg kom den jevne duren fra helikopter i lufta, fylt med amerikanere som ikke lenger vil bruke gatene for å komme seg fra hus til hus.

– Det er trist å se at ambassadepersonell og internasjonale ikke lenger tør å bevege seg ut av sine egne festninger i særlig grad, sier Eide, som de siste fire årene har vært Norges ambassadør til Sverige, men nå er pensjonert.

Taliban har aldri hatt mer kontroll



Over 2640 sivile har mistet livet i Afghanistan så langt i år og 5379 er skadd, ifølge en FN-rapport. Flest sivile har blitt drept i Kabul.

– Det har vært vanskelig i Kabul helt siden 2007/2008, jeg opplevde selv flere selvmordsangrep og veldig ubehagelige situasjoner, men det har blitt mye verre, understreker Eide.



Dette er bare to uker siden:



ANGREP: Dette bildet ble tatt for knapt to uker siden, da en sjiamoské ble angrepet av en selvmordsbomber i Kabul. Foto: Omar Sobhani , Reuters

Amerikanske myndigheter anslo i mai at 45 afghanske distrikter var under opprørernes kontroll eller innflytelse.

Da det norske Afghanistan-utvalget i fjor la frem sin evaluering av den norske innsatsen i Afghanistan, var konklusjonen at Taliban var sterkere enn noen gang siden 2001

– Jeg tror man allment kan si at Taliban har et veldig solid fotfeste i 40 til 45 prosent av landet. Så mye har det aldri vært siden de styrte landet, sier Eide.



Alvorlig utvikling i Faryab



FN-rapporten slår alarm om store sivile tap i provinsene Kabul, Nangarhar (hvor IS har fått fotfeste), Helmand og Kandahar. I tillegg kommer Faryab, provinsen hvor Norge hadde ansvaret for sikkerheten i hele syv år.

Røde Kors har nettopp varslet at sikkerheten i Faryab er så vanskelig at de trekker seg ut. Meymaneh-kontoret er nå stengt. Det er også kontoret i Kunduz, provinsen som huser landets femte største by.

– Det vi ser og hører i våre medier, er det som skjer i Kabul. Vi ser ikke hva som skjer daglig i Helmand, eller i Faryab, provinsen hvor Norge har vært i så mange år. Det kommer ikke i mediene. Men når internasjonale Røde Kors trekker seg ut av nettopp Faryab, forteller det at situasjonen har blitt høyst usikker, sier Eide.

Kai Eide mener USA må ta mer ansvar og spille en større rolle i en eventuell fredsprosess.

– Jeg tror det er delte meninger om dette i Washington, men den rådende oppfatningen er nok at Taliban må presses på slagmarken, før man kan forhandle med moderate det de kaller «moderate Taliban»-elementer. Det er en strategi jeg ikke tror vil føre frem, sier den tidligere FN-toppen.

Gryende asylopprør på Stortinget



Akkurat nå raser debatten om de 130 afghanske ungdommene som fyller 18 år i høst – og da må ut av Norge. SV har foreslått en midlertidig stans i returene til Afghanistan, og på Ap-grasrota er det nå et gryende asylopprør blant dem som ønsker returstans.

VG fant i forrige uke flere av de unge afghanerne på gaten i Paris: