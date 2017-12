Innenriksdepartementet: Minst 40 personer drept i eksplosjoner i Kabul

Minst 40 personer skal være drept i flere eksplosjoner i Kabul torsdag, opplyser en talsmann for innenriksdepartementet.

En av eksplosjonene skjedde ved kontoret til nyhetsbyrået Afghan Voice Agency.

30 personer skal også være skadet etter angrepet.

Terrorgruppen IS har ifølge nyhetsbyrået Reuters tatt pås eg skylden for angrepene.

Ifølge BBC var den ene eksplosjonen et selvmordsangrep, som ble etterfulgt av to andre eksplosjoner i nærheten.

Målet for angrepet var etter alt å dømme et sjiamuslimsk kultursenter, der det ble holdt en seremoni for å markere at det er 38 år siden den sovjetiske invasjonen av landet, ifølge talsmannen Nasrat Rahimi.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FLERE EKSPLOSJONER: Afghanske sikkerhetsstyrker står vakt etter flere eksplosjoner i hovedstaden Kabul torsdag morgen. Foto: Shah Marai , AFP

Senteret ligger rett ved siden av mediebedriften Afghan Voice Agency, som man først trodde var målet for angrepet. Det er ikke klart om det var to eller tre eksplosjoner.

Situasjonen er foreløpig uoversiktlig, og det kommer motstridende meldinger om antallet drepte etter eksplosjonene. En talsmann for politiet sier ifølge nyhetsbyrået AP at minst 25 mennesker er drept, og 32 skadet.