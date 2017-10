Filippinsk geriljaleder er drept

Isnilon Hapilon var leder av geriljagruppen Abu Sayyaf, som blant annet holdt norske Kjartan Sekkingstad som gissel.

Abu Sayyaf-lederen, som sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppen IS i 2014 og som står på FBIs liste over terrormistenkte, døde i skuddveksling i Marawi, bekrefter landets forsvarsminister Delfin Lorenzana.

Forsvarsministeren bekrefter også at en mann ved navn Omarkhayam Maute er død, og opplyser at det vil bli gjennomført DNA-prøver for å få bekreftet deres identitet.

Han ønsker imidlertid ikke å gå ut med flere detaljer, før den offisielle pressemeldingen kommer om noen timer.

Kampene i Marawi startet da filippinske soldater forsøkte å pågripe Hapilon i Marawi 23. mai. Aksjonen utløste omfattende kamper med islamister som okkuperte deler av den muslimske byen sør i Filippinene.

Kampene har ført til at den filippinske presidenten Rodrigo Duterte erklærte unntakstilstand i området. I juni utlovet presidenten 1,7 millioner kroner til den eller de som «nøytraliserte» geriljalederen.

