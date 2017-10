Åpner for nye våpenregler i USA

Nå ønsker den nasjonale våpenorganisasjonen NRA å vurdere om såkalte «bump stocks», som manipulerer våpen, er forenlig med loven. – Dette er en skummel, liten sak, sier ekspert.

Våpenlobbyen National Rifle Association of America (NRA) åpner opp for innstramminger av USAs våpenlov etter Las Vegas-massakren. Det hvite hus, med president Trump i spissen, sier også at de er villige til å «prate om dette».

De er bekymret for liten innretning, kalt «bump stock», som festes på halvautomatiske våpen for å øke skytetakten.

Analyser New York Times har gjort, viser at massedrapsmannen Stephen Paddock (64) skjøt rundt ti skudd i sekundet. Ifølge nyhetsbyrået AP ble det funnet to «bump stocks» på rommet de dødelige skuddene kom fra. Med disse manipulerte drapsmannen våpnene sine til å skyte hundrevis av skudd i minuttet. Dette kan også alle andre amerikanere gjøre.

– Gjenstander som er laget for å få halvautomatiske rifler til å fungere som automatiske rifler bør underlegges ytterligere reguleringer, sier NRA i en uttalelse.

Blir et svært dødelig våpen

Våpenekspert Leif Magne Lervik, som jobber med en doktorgrad i amerikansk våpenkultur, forklarer en «bump stock» lurer avtrekksmekanismen på våpenet.

– Vanligvis, på et halvautomatisk våpen, må du trykke inn fingeren for hvert skudd. Men en «bump stock» sørger for at våpenet automatisk lader neste skudd. I praksis gjør den om et halvautomatisk våpen til et helautomatisk, sier Lervik til VG.

Han fortsetter:

– Dette er en skummel, liten sak. Den koster bare rundt 1500 kroner, er lovlig i USA og du kan bruke den på en del halvautomatiske våpen – og plutselig har du et svært dødelig våpen.

Våpeneksperten mener at «bump stocks» absolutt burde vært ulovlig.

– Helautomatiske våpen har vært forbudt i USA i over 30 år, fordi man ikke ønsker at vanlige mennesker skal ha tilgang til dette. Men når det lovlig selges mekanismer som «bump stocks», kommer du rundt loven.

Ed Turner, en tidligere politibetjent som eier en våpenforhandler i Georgia, sier til Washington Post at han bare ved et par anledninger har solgt «bump-stocks» til kunder det siste tiåret. Men, etter skyteepisoden søndag kveld, har mange ønsket å kjøpe slike.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det flere våpenbutikker som melder om samme tendens.

– Alle ønsker å få tak i dette nå – de er nok bekymret for at det skal bli ulovlig, sier eier av en våpenbutikk, Kellie Weeks, til Reuters.

