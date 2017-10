350.000 demonstrerte mot katalansk selvstyre i Barcelona

BARCELONA (VG) Den massive demonstrasjonen mot katalansk løsrivelse fra Spania trakk 350.000 mennesker til Barcelonas gater.

Folk fra hele Spania har samlet seg i Catalonias hovedstad for å markere mot katalansk selvstyre. Det har vært mange ulike demonstrasjoner etter den konfliktfylte folkeavstemningen om katalansk uavhengighet for en uke siden, men dagens markering var av de aller største. Katalansk politi estimerer at hele 350.000 mennesker deltok, skriver spanske aviser.

Markeringen er i regi av største gruppen mot uavhengighet, Societat Civil Catalana.

VG er til stede i Barcelona, hvor tusener av mennesker har møtt opp. Folk er kledd i det spanske flagget, og både det katalanske og det spanske flagget vaier høyt i vinden, i tillegg til EU-flagget.

Demonstrantene hyller både nasjonalgarden og politiet, som har fått kraftig kritikk etter at de havnet i voldsomme sammenstøt med valgdeltagere 1. oktober. Hundrevis av mennesker ble skadet i sammenstøtene.

«Jeg er spansk! Jeg er spansk! Viva La Guardia National, Viva La Policia!» ropes det i gatene.

Demonstrasjonen finner sted under et døgn etter at statsminister Mariano Rajoy kom med den harde beskjeden om at han ikke utelukker å suspendere Catalonias selvstyre som et middel for å presse det katalanske parlamentet. I et intervju med den spanske storavisen El Pais gjorde statsministeren det klart at hans standpunkt om å holde Spania forent er ufravikelig.

– Ødeleggende for demokratiet

Blant de mange tusenvis av menneskene som er drapert i spanske og katalanske flagg, treffer VG Ruben Vinuales. Han er advokat og politiker for det spanske enhetspartiet Ciudadanos i Tarragona. Som mange andre demonstranter har han reist lang vei for å være med i dagens demonstrasjon mot uavhengighet.

– Situasjonen i dag er helt ødeleggende for demokratiet og folkets rett til selvbestemmelse. På hver sin side av konflikten har vi to menn som ikke evner å snakke sammen, og ingen av dem hører på hva folket vil. Dersom vi hadde fått ha en lovlig folkeavstemning hadde det hele kunne foregå på en demokratisk og korrekt måte, men slik det har foregått nå, er jo bare å be om kaos, sier Vinuales til VG.

Vinuales er, som hans meddemonstranter, mot at Catalonia skal løsrive seg. Han mener lederen for uavhengighetsbevegelsen, Puigdemont, ikke har rett til å si han taler for folket, fordi bare 42 prosent stemte i søndagens valg.

– I min valgkrets, Tarragona, var det enda færre enn det som deltok. Hvordan i all verden skal man kunne si at resultatet viser folkets vilje, når folk flest ikke deltok? Det var jo ikke en gang en lovlig avstemning, sier politikeren frustert.

DEMONSTRERER: Ruben Vinuales er advokat og politiker for det spanske enhetspartiet Ciudadanos i Tarragona. Han mener dagens situasjon i Spania er ødeleggende for landet. Foto: NORA THORP BJØRNSTAD

– Noen må gripe inn

Stemningen blant demonstrantene er høy, og mens VG intervjuer Ruben Vinuales og de mange av hans bekjente som går med han i det enormt store folketoget, dekkes vi av et gigantisk spansk flagg, som legges som et lokk over folkemengden. Smilene og ropene i dag, er langt fra scenene verden så utspille seg under søndagens folkeavstemning.

Vennene fra Tarragona sier de er lei seg og skamfull over bildene av kaos som har kommet fra Spania denne uken.

– Ingen vil se sitt land bli vist frem slik: Med bilder av vold og konflikt. Nå må noen gripe inn og hjelpe å megle på rett måte.Vi må se på hvorfor det kom til dette, og hva vi ønsker for fremtiden. Dette kan ikke fortsette, sier politikeren Vinuales alvorlig.

Puigdemont er Judas

En familie som deltar på demonstrasjonen, sier til VG at de har møtt opp for å markere at det er mange katalanere som ikke ønsker uavhengighet.

– Vi har allerede så mye. Vi har et utdannings- og helsesystem som er vårt eget, og vi har det vi trenger. De som driver uavhengighetskampanjen bruker offentlig penger på noe vi ikke vil være med på, sier de.

De er ikke nådig mot Catalonias parlamentspresident, Carles Puigdemont.

– Puigdemont er Judas. Han opererer på utsiden av loven, og han har splittet hele landet, sier de.

Familien ønsker ikke å oppgi navnene sine, da de mener det vil kunne få konsekvenser for dem å stå frem som motstandere av katalansk selvstyre.

– Jeg mister jobben min, sier moren, mens datteren på 16 år sier hun ikke kan snakke om disse tingene sammen med klassekameratene sine.

– Det er ingen reell ytringsfrihet her, presset for å være med på katalansk uavhengighet er så stort, sier de.

FAKTA: DERFOR VIL DE LØSRIVE SEG *De har sitt eget språk og kultur. * Regionen er rik, og står for 19 prosent av Spanias bruttonasjonalprodukt. * Catalonia mener selv de bidrar

langt mer til landets BNP enn de får tilbake. Statlige investeringer i veier, helse og skoler ligger under landssnittet i Catalonia. * Arbeidsløsheten er lavere: Den ligger på 13,2 prosent, mot 17 prosent for landet under ett. * Et selvstendig Catalonia ville blitt verdens 99. mest folkerike stat med et brutto nasjonalprodukt på over 200 milliarder euro.

(Kilde: NTB, AFP)

Setter hardt mot hardt

Demonstrasjonstoget skal gå til hovedkvarteret til det spanske politiet for å markere støtte til dem.

Uavhengighetsbevegelsen sier at 90 prosent av dem som deltok i forrige ukes folkeavstemning stemte for uavhengighet, men valgdeltagelsen var lav, kun 43 prosent.

MARKERING: Tusenvis av mennesker har tatt til gatene i Barcelona, for å markere sin støtte til et forent Spania. Foto: REUTERS/GONZALO FUENTES

Spanias stabilitet står på spill når de to tilsynelatende urokkelige meningsmotstanderne truer med hvert sitt dramatiske middel: Spania sier de kan suspendere Catalonias autonome status og pålegge direkte regjering fra Madrid ved å anvende artikkel 155 i grunnloven.

Puigdemont truer på sin side med med å igangsette en løsrivelse som vil dele Spania, og som kan gi en snøballeffekt ut til andre separatistregioner i landet.

Splittelse i separatistleiren

Separatistledere i Catalonia har nå begynt å bli splittet i synet på planen om å erklære ensidig uavhengighet fra Spania. Ikke alle deler Puigdemonts absolutte krav om uavhengighet. Catalonias regionminister for handel, Santi Vila, skriver i en kronikk i avisen Ara, at han foreslår «våpenhvile» i krangelen med sentralregjeringen i Madrid.

PÅGÅR NÅ: En mann holder opp et banner med teksten: "Sammen er vi sterke". Foto: REUTERS/ERIC GAILLARD

Demonstrasjonen kommer i rekken av markeringer, de fleste for løsrivelse, som har utspilt seg i Spania den siste uken. Likevel har akkurat dagens demonstrasjon stor symbolsk verdi for mange. Å se spanske flagg vaie høyt i vinden, henge ned fra balkonger og ut fra vinduer, er sjelden i Spania hvor nasjonalisme har vært tabubelagt i flere tiår.

Mange her assosierer nasjonalisme med diktatoren Francisco Franco, generalen som styrte landet med jernhånd frem til sin død i 1975. Han tok blant annet fra folket i Catalonia retten til å snakke sitt eget språk og styre sin egen region.

Mer samlet

At dagens Spania i for stor grad er preget av at en herskende og hersende sentralmakt som minner om tiden under Franco, er et argument VG ofte hører i intervju med katalanere som nå ønsker selvstendighet for regionen.

Noen av deltakerne VG snakker med i dagens demonstrasjon sier føler at de siste ukene har gjort det mer stuerent for dem å vise sin egen stolthet over å være en del av det forente Spania, med alle sine regioner.