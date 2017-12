25 personer skadet etter cruisebåt-ulykke i Tyskland

En sveitsisk cruisebåt krasjet sent tirsdag kveld inn i bro i byen Duisburg vest i Tyskland.

Den 100 meter lange cruisebåten Swiss Crystal krasjet tirsdag kveld inn i en motorveibro over Rhinen i byen Duisburg, skriver BBC.

De fleste av de 25 skadede skal være lettere skadet. Fire personer ble fraktet til sykehus, men ble senere skrevet ut.

Det var samlet sett 103 passasjer ombord da ulykken inntraff.

De fleste av passasjerene skal være fra Belgia, Nederland og Luxembourg. Cruisebåten var på vei til den nederlandske byen Armhem. Ferden startet 22. desember.

Politiet etterforsker nå hvordan ulykken skjedde. Onsdag morgen uttalte en talskvinne for det sveitsiske rederiet Scylla at de ikke hadde noen informasjon om hvordan ulykken skjedde.

En annen passasjerbåt skal ha kommet cruisebåten til unnsetning og brakte flere av de skadede til sikkerhet.

Broen ble stengt i kjølvannet av ulykken mens myndighetene gjorde undersøkelser, men i løpet av onsdag ble den gjenåpnet.

