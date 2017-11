100 år siden oktoberrevolusjonen – Stille markering i Russland

Det ser ut til å bli en lavmælt markering av at det er 100 år siden oktoberrevolusjonen, som var starten på over 70 år med et kommuniststyrt Russland.

Kommunistpartiet skal tirsdag 7. november markere dagen i 1917 da kommunistiske styrker avskaffet det russiske keiserriket. Bolsjevikpartiet tok over makten i Russland.

Det kommunistiske partiet er fortsatt en viktig stemme i Russland nesten tre tiår etter oppløsningen av Sovjetunionen – selv om partiet er på sidelinjen i forhold til president Vladimir Putins parti Det forente Russland.

Tirsdagens samling ser ut til å bli mer enn protest enn en feiring. I en kunngjøring på kommunistpartiets nettsted heter det et deltagerne oppfordres til å ta i bruk de offisielle slagordene «Lenge leve den sosialistiske revolusjonen». Andre slagord har blant annet innhold som tar til orde for høyere skatt for de rikeste.

Liten skala

Det vil være flere utstillinger og TV-programmer som er dedikert til oktoberrevolusjonens 100-årsmarkering, men det blir sett på som i liten skala når man sammenligner det med landets årlige feiring av da Tyskland kapitulerte i andre verdenskrig 9. mai 1945.

– Revolusjonen betyr ikke mye for den nåværende generasjonen av russere, sier Ivan Kurilla, professor i historie og internasjonale relasjoner ved universitetet i St. Petersburg.

Enhetsdagen

Kurilla opplyser at russerne ikke lenger får utdanning som knytter landet til 1917-revolusjonen, som er overskygget av hendelser som for eksempel andre verdenskrig.

Den nasjonale enhetsdagen har blitt markert hver 4. november siden 2005. Den ble opprettet av Putin for å styrke nasjonalfølelsen og som erstatning for 7. november, minnedagen for oktoberrevolusjonen.

– Flyttingen av den viktigste helligdagen fra 7. november til 4. november var et forsøk på å bli kvitt revolusjonen, sier professoren.