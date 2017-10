Ekstra Bladet: Nye funn i vannet kobles til ubåt-mysteriet

Politiet har funnet noe i vannet som kan kobles til søket etter Kim Wall, ifølge Ekstra Bladet.

Den danske avisen Ekstra Bladet skriver at politiet i hele dag har søkt etter resten av Kim Walls lik. Nå har de funnet noe i vannet, som er kjørt til rettsmedisinsk institutt.

Politiet vil ikke kommentere hva det er, presiserer avisen. Klokken ti i kveld skal politiet holde pressekonferanse om de nye funnene.

Bakgrunn: De mystiske timene

Den danske oppfinneren Peter Madsen (46) innrømmet i august at han hadde dumpet journalisten, Kim Wall, i sjøen etter at hun hadde vært om bord i hans ubåt. Selv hevder han at det skjedde en ulykke om bord i forkant.

Det er seks uker siden overkroppen til avdøde Kim Wall ble funnet i vannkanten utenfor København. Politiet har siden søkt etter hode, armer og ben.