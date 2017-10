Dansk politi: Nye funn i sjøen kobles til ubåt-mysteriet

Politiet har funnet noe i sjøen som kan kobles til søket etter Kim Wall.

Den danske avisen Ekstra Bladet skriver at politiet i hele dag har søkt etter resten av Kim Walls lik. Nå har de funnet noe i vannet, som er kjørt til Rettsmedisinsk institutt.

Dansk politi bekrefter på sin Twitter-konto at det er et nytt funn relatert til ubåt-saken. Klokken ti i kveld skal politiet holde pressekonferanse om dette.

Politiet vil ikke kommentere hva de har funnet, presiserer Ekstra Bladet.

Bakgrunn: De mystiske timene

Den danske oppfinneren Peter Madsen (46) innrømmet i august at han hadde dumpet den svenske journalisten Kim Wall i sjøen, etter at hun hadde vært om bord i hans ubåt. Selv hevder han at det skjedde en ulykke om bord i forkant.

Det er seks uker siden overkroppen til avdøde Kim Wall ble funnet i vannkanten utenfor København. Politiet har siden søkt etter hode, armer og ben. Ekstra Bladet skal ha vært tilstede da politiet med dykkere i dag har lett i bukten Køge Bugt etter de manglende delene. Ifølge avisen ble «det politiet har funnet», pakket inn i en grønn presenning, og fraktet inn i en likbil fra Falck. De skriver også at disse bilene utelukkes brukes når avdøde skal fraktes.

På et rettsmøte i København tirsdag opplyste aktor Jakob Buch-Jepsen at obduksjonen av Walls likdeler ikke har gitt endelig svar på dødsårsaken. Det ble funnet flere knivstikk i skrittet og brystet hennes, ifølge Buch-Jepsen.

Ifølge obduksjonsrapporten er disse skadene påført omtrent på dødstidspunktet, eller kort tid etter.

