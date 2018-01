Erna om regjeringsforhandlingene: Vil ha fokus på arbeid framover

Høyre, Frp og Venstre har blitt enige om at de skal prioritere arbeidslivet i større grad enn regjeringen har gjort til nå.

Fokuset skal spesielt være på grupper med lav yrkesdeltagelse, som innvandrere og funksjonshemmede. Det sa partilederne Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande på et pressetreff på Hotell Jeløy Radio ved Moss torsdag ettermiddag.

– Vår visjon er et samfunn der alle kan delta. Vi skal senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne og de som har pådratt seg hull i CV-en, sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

– Ledigheten går ned, sysselsettingen går opp. Men vi kan ikke lene oss tilbake og si at jobben er gjort. Det viktigste vi gjør, er å legge til rette for at alle som kan delta i arbeidslivet, får muligheten til det og gjør det, tilføyde Frp-leder Siv Jensen.

Tall fra arbeidskraftundersøkelsen viser at 43 prosent av dem som oppgir å ha en funksjonshemning, var i jobb i andre kvartal i fjor. Andelen er klart lavere enn befolkningen for øvrig. Nivået har holdt seg om lag uendret de siste fire årene. Også blant innvandrere er sysselsettingen lavere enn for majoritetsbefolkningen, selv om forskjellene er store mellom ulike grupper.

Etter spørsmål fra journalister på stedet sa Skei Grande at det nå er lav innvandring til Norge, men at det er viktig å få dem som allerede er i landet inn i arbeidslivet.

– Det handler om hvilket Norge vi skal bygge fremover, sa hun.

– Vi er enige om at vi har kontroll på innvandringen, men den store oppgaven er få dem som kom under asylstrømmen inn i arbeidslivet, la Solberg til.

– Dersom de deltar så betyr det noe for bærekraften i vår økonomi, sa Jensen til slutt.

Partene i arbeidslivet skal inviteres i den såkalte inkluderingsdugnaden, sammen med sosiale og ideelle entreprenører. Lønnstilskudd og arbeidstrening er eksempler på eksisterende tiltak som de borgerlige partiene vil satse videre på.