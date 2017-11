Dødsgåten på Plaza: Vil fastslå alder med ny metode

STOCKHOLM (VG) Spor etter atomprøvesprengninger kan bidra til å fastslå Plaza-kvinnens alder. Oslo Politidistrikt og Kripos bruker grensesprengende ny teknikk i jakten på den ukjente kvinnens ID.

I går skrev VG at norsk politi for første gang har brukt isotopundersøkelser av tenner for å forsøke å finne opphavet til den døde i to av de mest omtalte kriminalmysteriene i Norge: Plaza-kvinnen og Isdalskvinnen.

I dag kan VG demonstrere hvordan enda en grensesprengende ny metode blir benyttet i jakten.

Svenske og amerikanske forskere har i fellesskap utviklet en ny metode for å fastslå alderen på ukjente, døde mennesker. Ved å søke i tannemalje etter radioaktive isotoper fra atomprøvesprengninger, kan forskerne fastslå alderen på en ukjent avdød med større presisjon enn med noen annen metode.

– Vi har allerede testet ut metoden i flere konkrete saker, med gode resultater, forteller professor Henrik Druid ved den rettsmedisinske avdelingen ved Karolinska institutet i Stockholm.

PRESIS METODE: Er det mulig å fastslå Plaza-kvinnens alder, kan det være et gjennombrudd i saken. Forsker Kanar Alkass har tatt sin doktorgrad på metoden.

Hvis det skulle la seg gjøre å fastslå Plaza-kvinnens alder, kan det være et vendepunkt i saken som har vært et stort mysterium for norsk politi i mer enn to tiår.

Hele historien: Hvem var den døde kvinnen på rom 2805? (VG+)

På laboratoriebordet på den rettsmedisinske avdelingen på Karolinska, ligger tre tenner i hver sin lille plastpose.

Åpnet graven

Det er tenner fra den ukjente Plaza-kvinnen, hentet opp av jorden da Oslo politidistrikt høsten 2016 foretok gravåpning, etter at VG hadde tatt saken opp igjen.

Nå har Kripos brakt tennene til Stockholm, i et forsøk på å komme et skritt nærmere identiteten til kvinnen som brukte det falske navnet Jennifer Fergate.



– En veldig fin tann, god kvalitet, ingen karies. Det ser ut som om hun har tatt godt vare på tennene sine, sier forsker Kanar Alkass, og gransker den første av de tre tennene nøye under mikroskopet.

Da hun sjekket inn på Oslo Plaza tre dager før hun døde i 1995, oppga den falske Jennifer Fergate at hun var 21 år. Ved obduksjonen ble alderen hennes anslått til 30 år, pluss/minus fem år.

Skulle det la seg gjøre å fastsette alderen mer presist enn dette, kan det radikalt øke muligheten for å identifisere kvinnen, ettersom det reduserer antallet mennesker å lete blant.

FORSKER PÅ DATERING: Forsker Kanar Alkass (til venstre) og professor Henrik Druid på den rettsmedisinske avdelingen på Karolinska Institutet i Stockholm. FOTO: TORE KRISTIANSEN,VG

Det de svenske forskerne skal gjøre, er å analysere innholdet av C-14 isotoper i Plaza-kvinnens tenner.

Den radioaktive karbonisotopen C-14 dannes i atmosfæren, og finnes i alle levende organismer.

Utnytter atomkappløp

I flere tusen år var forekomsten av C-14 i atmosfæren nærmest konstant, inntil midten av 50-tallet. Da startet verdens ledende nasjoner, med USA og Sovjet i spissen, et voldsomt kappløp med kjernefysiske prøvesprengninger.

Fra 1955 økte forekomsten av C-14-isotopen i atmosfæren ekstremt, og selv om bare et fåtall nasjoner hadde tilgang til atombomber, spredte det forhøyede nivået seg raskt over hele kloden.



Kurven steg bratt til toppnivået i 1963, da den første internasjonale prøvestansavtalen ble undertegnet, etter 499 prøvesprengninger. Siden den gang har kurven, som internasjonalt omtales som The Bomb Pulse, gradvis flatet ut.

Karbondatering er allerede en velkjent målemetode, men det er koblingen til prøvesprengningskurven som gjør denne varianten av metoden unik.

– Tannemaljen begynner å dannes allerede på fosterstadiet. C-14 blir tatt opp i emaljen. Når tannen er ferdig dannet, skjer det ikke lenger noen endring av nivået av karbonisotopen. Nivået av C-14 i tannemaljen representerer derfor det atmosfæriske nivået da tannen ble dannet, forklarer Henrik Druid, som er professor i rettsmedisin.

Menneskets tenner dannes i bestemte aldre. Dermed kan forskerne når de vet hvilken tann de håndterer, sammenligne nivået av C-14 i tannemaljen med atombombekurven. Slik kan de fastslå alderen til tannens eier.

Presis metode

– Så lenge vi har minst to tenner fra samme person, kan vi fastslå med stor grad av nøyaktighet når tennene ble dannet, forklarer professor Druid.

LAGDELING: Plaza-kvinnens tenner deles i millimeter tynne skiver, før bearbeidingen begynner. FOTO: TORE KRISTIANSEN,VG

Ingen andre aldersdateringsteknikker gir et så presist resultat som C-14-målingene opp mot atombombekurven.

– Gjennomsnittet er 1,6 års avvik. For mennesker fra Midt-Østen er avviket pluss/minus to år, for i flere av landene der har man ikke eksakte fødselsdatoer å sammenligne med. I Skandinavia derimot har vi vært helt nede på 1,1 års avvik, forteller forsker Kanar Alkass, som tok sin doktorgrad i medisin på dette emnet.

Avgjørende skritt

Med diamantsag deler hun den rengjorte tannen i millimetertynne skiver. Under mikroskopet blir tannen behandlet videre. Pulpaen – kjernen i tannen – blir varsomt fjernet for ikke å forurense undersøkelsen, deretter blir det mykere dentinet inne i tannen skilt fra den hardere emaljen.

I en liten stålsylinder blir restene av tannen ristet til tynt pulver, bestående av dentin og emalje. Det er dette pulveret som nå er utgangspunkt for den videre analysen.

GOD KVALITET: Selv etter mer enn 20 år i jorden, var Plaza-kvinnens tenner i god stand. FOTO: TORE KRISTIANSEN,VG

Denne metoden, som aldri har vært benyttet av norsk politi tidligere, blir nå brukt parallelt for både Plaza-kvinnen og saken med Isdalskvinnen, den ukjente kvinnen som ble funnet død i Bergen i 1970.

Som VG har skrevet om, har Kripos allerede benyttet isotopanalyser av strontium og oksygen i tenner for å forsøke å finne ut hvor de to kvinnene kom fra rent geografisk. Skulle forsøkene med aldersdateringen lykkes, vil det være et svært viktig skritt i det videre arbeidet.