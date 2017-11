Frigjøringshelt ble undertrykker

Kommentar Robert Mugabes triste sorti står i skarp kontrast til hans strålende entré for snart 40 års siden. Mannen som ledet frigjøringen av en nasjon ble en mester i å knuse all opposisjon.

Fra å være symbolet for det nye frie Afrika ble Mugabe den fremste eksponent for autoritære afrikanske herskere som klamrer seg til makten, koste hva det koste vil.

Det kan fungere en stund, hvis man ikke skyr noen midler. Mugabe er 93 år, har styrt Zimbabwe uavbrutt siden 1980 og er verdens eldste statsleder. Landets førstedame, Grace Mugabe, er 40 år yngre enn presidenten. Veien var blitt ryddet for at hun skulle etterfølge ham, inntil de militære sperret den med sine panservogner.

Når politiske valg blir en farse, og opposisjon anses som forræderi, er det bare de væpnede grener som kan bringe forandring. Zimbabwes hær tok onsdag makten i landet for “å beskytte revolusjonen”. Presidenten skal være i husarrest og ubekreftede meldinger sier at Grace Mugabe har flyktet til Namibia.

Et ubesvart spørsmål er hvordan de militære vil bruke makten. De antas å støtte Emmerson Mnangagwa (75) som Mugabe ga sparken som visepresident 6. november. Som tidligere sikkerhets- og forsvarsminister står Mnangagwa sterkt i hærledelsen, men han tapte i første omgang maktkampen mot Grace Mugabe. Nå kan hæren kullkaste planen om et Mugabe-dynasti.

Zimbabwes historie som selvstendig nasjon er beretningen om brutte forventninger og tapte muligheter. I 1980 var det omsider slutt for det hvite mindretallsstyret. Rhodesia ble til Zimbabwe og frigjøringshelten Robert Mugabe ble landets nye leder.

Mugabe hadde høy internasjonal anseelse. Han representerte en ny generasjon av ledere som skulle føre Afrika fra kolonialisme til selvstendighet og en lys fremtid. Det startet godt. Den tidligere læreren satset stort på utdanning, med det resultat at Zimbabwe fikk den laveste analfabetisme i Afrika.

Tragedien er at Zimbabwe, et rikt landbruksland, med store naturressurser og eksportprodukter, ble til en autoritær stat preget av dyp fattigdom, varemangel og hyperinflasjon. Mugabe har alltid gitt gamle kolonimakter skylden for Zimbabwes problemer, men dette er hans verk. Etter 37 år ved makten har Mugabe fortsatt kampen mot kolonialisme, kapitalisme og all vestlig konspirasjon, i stedet for å ta ansvar for de ulykker hans politikk har resultert i.

Det var Mugabes maktmisbruk som førte til at landet ble kastet ut av Commonwealth, organisasjonen som samler nasjonene i det som en gang var et britisk verdensrike.

Zimbabwe ble et ett-partisystem for Mugabes bevegelse, Zanu-PF. Allerede etter et par år ved makten slo han brutalt ned opposisjonen i en provins, og det var et varsel om det som skulle komme. På 1990-tallet startet tvangsovertakelsen av 4500 gårdsbruk eid av hvite, i mange tilfeller ved bruk av vold.

I 2005 lanserte Mugabe operasjonen: Kast ut søppelet. Påskuddet var en offensiv mot kriminalitet, men 300 000 mennesker ble fordrevet fra sine hjem i utrenskningen. I 2008 var det slutt på ettparti-systemet og tidligere fagforeningsmann og opposisjonsleder Morgan Tsvangirai vant første runde i parlamentsvalget. På grunn av omfattende vold, som også rammet Tsvangirai personlig, trakk opposisjonen seg fra andre runde.

Mugaba ga imidlertid etter for press fra andre land i regionen og det ble i 2009 dannet en samlingsregjering med deltakelse fra opposisjonen. I 2013 ble 89-år gamle Mugabe gjenvalgt som president for fem nye år med solid margin i et svært omstridt valg.

Mugabes arv er en brutal politisk kultur. I alle år hadde han full kontroll over sikkerhetsapparatet og de militære styrker. Men lojaliteten forsvant med avskjedigelsen av visepresidenten og utsiktene til at Grace Mugabe skulle bli landets neste president. Mugabes tidligere sekretær tilhører en yngre generasjon enn veteranene fra frigjøringskampen. Hennes ekstravagante vaner har gitt henne kallenavnet Gucci-Grace. Men hun er kanskje den eneste den aldrende presidenten stoler på.

I kulissene har maktkampen foregått i flere år. I 2014 anklaget Grace Mugabe daværende visepresident Joyce Mujuru for å være inkompetent, demonisk og splittende. Hennes uforsonlige strid med visepresident Mnangagwa endte som den måtte, med hans avgang og eksil. Nå tyder alt på at de militære har fått nok. Hærsjefen Constantin Chinenga anses å stå Mnangagwa nær. Den gamle garde står sammen. Mugabes epoke kan være over, men de som kan ta over tilhører selv det gamle regime.