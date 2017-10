Krigen om sannheten

Leder Etter at tidligere presidentkandidat og nåværende president i USA, Donald Trump, i drøyt to år har blinket ut tv-kanalen CNN som en av sine hovedfiender blant mediene, og jevnlig beskyldt dem for å bringe «falske nyheter», slo nyhetsgiganten tilbake i helgen.

«Dette er et eple» sier en fortellerstemme i en tv-annonse som bare viser et bilde av frukten. «Noen mennesker vil prøve å fortelle deg at det er en banan. De vil kanskje skrike banan, banan, banan, om igjen og om igjen. De vil kanskje skrive BANAN med store bokstaver. Til slutt vil du kanskje begynne å lure på om det er en banan. Men det er det ikke. Det er et eple».

Dette er mot-propaganda med de pedagogikken fra aller enkleste pekebøkene for barn som retorisk virkemiddel. Det kunne vært arrogant, om det ikke hadde hatt et anstrøk av desperasjon over seg. For ting tyder på at Trumps gjentatte og regelmessige angrep på CNN, kan ha hatt en effekt. En undersøkelse fra The Morning Consult og Politico, viste at CNN nå er den av de største nyhetsredaksjonene amerikanerne stoler minst på. Et betydelig faresignal for en redaksjonell merkevare som har bygget seg opp som nettopp «Det mest pålitelige navnet i nyhetsbildet». Trøsten får være at amerikanerne fortsatt stoler mer på CNN enn de gjør på Donald Trump, ifølge samme undersøkelse.

Enn så lenge. For tilliten til de tradisjonelle mediene eroderer, samtidig som og som følge av, at de utfordres av stadig flere politikere, institusjoner, industrier og særinteresser med alternative virkelighetsbeskrivelser. Noe er betimelig korrigering og viktig tilleggsinformasjon til det de etablerte mediene presenterer. Noe er det skjære nonsens, konspiratoriske vrangforestillinger og politisk fanatisme forkledd som nyhetsformidling. Hovedproblemet med den alternative nyhetsstrømmen er ikke først og fremst faktafeilene - de kan identifiseres og utfordres. Det mest bekymringsfulle er den splittende effekten denne nye typen informasjonskrig har på moderne demokratier. Hvordan den polariserer frontene og skaper et mer uforsonlig ordskifte som i neste instans gjør det vanskeligere å komme frem til de løsningene og kompromissene et levende demokrati er avhengig av for å fungere.

Og det finnes ikke noe tristere eksempel på dette enn i USA akkurat nå.