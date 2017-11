«Valgte å holde kjeft - det må få konsekvenser»

Debatt Hvis TV 2 virkelig mener alvor i sitt oppgjør med ukultur i kanalen, så må sportsredaktør Vegard Jansen Hagens unnfallenhet få konsekvenser.

Hva skal til for at en ledende mediebedrift som TV 2 tar et endelig oppgjør med seksuell trakassering i eget hus? At de offentlig blir hengt ut til tørk av én, enkelt person med mer vett og anstendighet enn samtlige av bedriftens ledere sammenlagt.

Da TV-profilen Aleksander Schau sist helg benyttet sin Twitterprofil til å beskrive en rekke konkrete og til dels grove eksempel på sextrakassering i TV 2, hadde #metoo-kampanjen allerede herjet landet i overkant av fire uker. Frem til da hadde ledelsen i TV 2 sittet stille som mus.

Twittermeldingene må ha kommet brått på. Man kan jo bare tenke seg til den liv og røre som ble satt i gang på bakrommet. Bra! All ære til Aleksander Schau. Allerede dagen etter innrømmet TV 2 at flere av episodene Schau nevnte var kjent for bedriften. Kanalen forsikret leserne at de hadde tatt grep om hendelsene, og at det ikke var aktuelt å feie noe under teppet.

To dager senere ble det gjort kjent av VG at TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i nesten halvannet år hadde sittet på informasjon om seksuell trakassering uten å løfte en finger. Kvinnen som varslet ble ikke hørt, og kollegaen som hadde stått for trakasseringen, fikk fortsette som om ingenting hadde skjedd. Det førte til flere episoder der han trakasserte andre kvinnelige kolleger.

At en leder ikke griper inn for å forhindre at en person står fritt til å trakassere sine kvinnelige kolleger, er sjokkerende. Det er også en alvorlig svikt i lederskap. Og selv om man kan forstå at TV 2 ikke ønsker å annonsere for hele Norge at det ikke står så bra til, så er måten historien ble kjent på ikke akkurat tillitvekkende. Møkka finner sin egen vei ut uansett, det er ofte bare snakk om tid.

Nå har riktignok sportsredaktør Vegard Jansen Hagen offentlig beklaget seg, men det spørs om det holder. Han har ingen fornuftig forklaring på at han ikke gjorde noe: – Jeg var ubesluttsom og naiv.

Er det egnet til å gjenskape tillit? Hvis TV 2 virkelig mener alvor i sitt oppgjør med ukultur i kanalen, så må Hagens unnfallenhet få konsekvenser. En offentlig beklagelse er for lite, og kommer for seint. Jeg tenker spesielt på de kvinnene saken gjelder, samt kanalens nåværende kvinnelige medarbeidere.

Det er rett og slett ikke godt nok å love bot og bedring først når man er avslørt.



TV 2 har dessverre gjort seg til selve skrekkeksempelet på en bedrift som styres etter macho-prinsipper der kvinner stilles til pynt og hvor enkelte menn misbruker sin makt og stauts til å gjøre kvinnelige ansatte utrygge.

Men vi må ikke tro at TV 2 ikke har blitt varslet om denne ukulturen før. Kanalen har blitt kritisert av tidligere ansatte Kari Birkeland, Mette Anthun, Kristin Helle-Valle og Trude Teige for å behandle kvinner dårlig, særlig når de er over en viss alder. Dette skjedde allerede i 2012. Samme år ga Birkeland og Anthun ut en skjønnlitterær bok, «Emmas Avec», hvor de levende beskriver en mannssjåvinistisk machokultur i den fiktive kanalen TV1. «Etter 17 år i TV2 hadde de nok av historier og inspirasjon til å skrive.», ifølge VG.

Det står ikke så bra til i TV 2.

Så sent som i 2016 sendte TV 2 et hjemmelaget underholdningsprogram, «2 mot 1», der kanalen beordret programmets deltakere til å oppsøke Storo kjøpesenter i Oslo for å beføle flest mulig intetanende menn i skrittet. Handlingene som ble filmet og sendt rammes av straffeloven. Allikevel mente kanalen dette var en aldeles strålende idé, og fremstod litt overrasket da kritikken kom: «Om noen som har sett det føler seg støtt er det leit, men folk reagerer ulikt på humor. Vi ville ikke gjort dette med jenter fordi det er forskjell på jente- og guttehumor. Guttehumor er litt røffere.», var svaret redaktør i TV 2, Bård Espen Hansen hadde til kritikken.

En bedrift som ikke ser forskjell på humor og straffbare handlinger, bør kanskje vurdere å ansette noen voksne som kan ordne opp og ta ansvar.

Det er kanskje en slags trøst for TV 2 at de ikke er alene om å ha problemer innad i bedriften.

Da den modige journalisten Ragnhild Ås Harbo stod frem med sin alvorlige historie som fant sted for to år siden, hadde #metoo-kampanjen rullet og gått i omtrent en uke. Volumet av historier fra alle samfunnssjikt økte for hver time. Da Harbos egen hendelse fant sted, var hun midlertidig ansatt i Aftenposten.

At hun i kjølvannet av #metoo-kampanjen valgte å gå offentlig ut med historien, er motivert av samme grunn som fikk Aleksander Schau til å påkalle offentlighetens oppmerksomhet: Arbeidsgivernes unnlatelsessynder.

Harbos hendelse er av en så alvorlig art at den burde ledet til politianmeldelse. Aftenposten er en av landets største mediebedrifter, og lever av å formilde kunnskap hver eneste dag. Hvordan har det seg at ingen reagerte når en av de ansatte ble utsatt for noe som ligner mistenkelig mye på et voldtektsforsøk under en jobbreise? Det holder ikke å skylde på manglende rutiner. Her er det noe annet som har sviktet. Mannen som utsatte Harbo for hendelsen var ansatt i en annen bedrift. Heller ikke der førte hendelsen til reaksjoner. Det er så man knapt tror det man leser.

Som respons på Harbos varsling i media, hevdet Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle at det nok var verre før, og at den systematiske seksuelle trakasseringen neppe kunne skjedd i Norge.



Han kan umulig ha visst hva han snakket om.

Det samme kan man ikke si om TV 2s sportsredaktør. Han visste godt hva det var snakk om, men valgte å holde kjeft.