Flom og uvær

Leder Innmeldte flomskader etter uværet på Sørlandet har passert 250 millioner kr. I tillegg kommer ødeleggelser på biler og båter.

Mange av flomskadene er omfattende, og forsikringsselskapene forventer at erstatningssummen vil stige.

"Resultatet blir mer overflatevann og oversvømte kjellere om ikke noe gjøres.

I løpet av tre dager falt det dobbelt så mye nedbør over Aust- og Vest-Agder som det vanligvis gjør i løpet av hele september eller oktober. Det er registrert historisk høye vannføringsnivå i regionen, og Meteorologisk institutt mener at befolkningen her, så vel som i andre områder, bare må forberede seg på at denne typen ekstremvær er morgendagens normalsituasjon.

Akkurat det har både meteorologer og klimaforskere varslet lenge; at villere og våtere vær som følge av klimaendringer ikke er noe som kan komme til å skje. Det skjer allerede. Onsdag besøkte statsrådene Terje Søviknes (Frp) og Jan Tore Sanner (H) flom- og skredrammede innbyggere i Kristiansand og Vennesla. Ifølge NTB mener Søviknes at uværet er en kraftig påminnelse om at det må jobbes enda hardere med flom- og skredsikring.

Slike påminnelser har imidlertid en tendens til å bli fortrengt når budsjetter skal bankes gjennom. Fortsatt venter Vestlandet på midler til rassikring av utsatte veistrekninger. Statens vegvesen har regnet ut at det vil koste 12,4 milliarder kroner å rassikre fylkesveiene i de tre vestlandsfylkene. Riksveiene er kalkulert til 9,5 mrd. Behovet på landsbasis er anslått til ca. 44 mrd.

I tillegg ligger minst 160 000 boliger utsatt til for flom eller skred, mener Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De har bedt Søviknes om to milliarder kr. i økte bevilgninger til sikringstiltak. Skadekostnader for de siste års flom- og skredhendelser beløper seg til ca. tre mrd. kroner, ifølge NVE.

Som om ikke dette var nok: Det totale vedlikeholdsetterslepet på ledningsnettet for vann og avløp anslås til 210 milliarder kroner. Dette gir dårlig drikkevann mange steder, men tydeligst ser vi behovet for oppgradering når avløpsrørene ikke makter å ta unna økte vannmasser.

Investeringsbehovet for å ruste opp avløpsanleggene slik at ledningsnettet er dimensjonert til å håndtere den nye virkeligheten med stadig mer intens nedbør, er på ca. 124 mrd. Det skriver Julie M. Brodtkorp, adm.dir. i Maskinentreprenørenes landsforbund, i en NRK-kronikk.

Mange kommuner driver med boligfortetting i sentrale strøk. Men hverken utbyggere eller kommunen synes å ta tilstrekkelig hensyn til hvilke nye belastninger dette gir det eksisterende avløpsnettet. Resultatet blir mer overflatevann og oversvømte kjellere om ikke noe gjøres.

Det er gjerne billigere å forebygge enn å reparere.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!