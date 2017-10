United States of våpengalskap

Kommentar LAS VEGAS (VG) Til sammen har jeg bodd åtte måneder i USA. Tre ganger har jeg som journalist måtte rykke ut på masseskytinger. Hva er galt med dette landet?

Av JOSTEIN MATRE

Høsten 2009 bodde jeg tre måneder i New York. I fjor sommer bodde jeg fem uker i samme by. Nå har jeg bodd fire måneder i Washington D.C. Det blir totalt så vidt over åtte måneder. Og tre ganger har jeg altså blitt ringt opp fra VGs redaksjon i Oslo og hørt omtrent følgende: «Noen har drept mange mennesker i ....... (fyll inn en av nevnte steder). Du må komme deg på første fly!».

5. november 2009, Fort Hood, Texas: 13 personer blir drept i den verste masseskytingen på en amerikansk militærbase. Over 30 blir skadet.

VGs WASHINGTON-KONTOR: Jostein Matre

12. juni 2016, Orlando, Florida: 49 mennesker blir drept på nattklubben Pulse i det som per da er den dødeligste masseskytingen i morderne, amerikansk historie. 58 blir skadet.

1. oktober 2017, Las Vegas, Nevada: 59 konsertgjengere blir drept i angrepet som overgår Pulse i antall døde. 489 personer blir skadet.

Tre ganger på åtte måneder!

Fire ganger, dersom vi tar med skyteepisoden like utenfor Washington, D.C. i sommer, der en mann skjøt mot flere republikanske kongresspolitikere som trente til en baseballkamp. Bare flaks gjorde at ingen ble drept.

Enten man regner tre, eller fire ganger er tallet absurd høyt på bare totalt åtte måneder. Så skal det sies at det nok er litt tilfeldig at jeg har opplevd dette så mange ganger på så kort tid. Normalt går det lengre tid mellom de virkelig store masseskytingene.

Likevel sier det noe om dette landet og dets forhold til våpen.

Min fotografkollega Thomas Nilsson, som reiste sammen med meg hit til Las Vegas denne uken, har bodd og jobbet i USA i 20 år. Hans liste er enda lengre. Om ikke like hyppig som min.

Når han skulle liste opp de han har reist for å dekke var han ikke engang sikker på om han husket alle. Så mange masseskytinger er det altså i dette landet. Og dette er bare de store. Det må være fire drepte for å regnes som masseskyting. De små er så hverdagslige at de ikke engang får oppmerksomhet i de amerikanske riksdekkende mediene.

Hvorfor er det slik?

Ifølge Steve Billet, som er leder for masterutdanningen i lovgivning ved George Washington-universitet i USAs hovedstad, er forklaringen den ekstremt mektige og rike lobbyorganisasjonen The National Rifle Association (NRA).

I forbindelse med årsdagen for Pulse-skytingen intervjuet jeg Billet om hvorfor man ikke klarer å endre våpenlovene her i landet.

Nå kan folk med påviste mentale helseproblemer enkelt få kjøpt våpen på våpenmesser, eller via nettet, av private selgere, fordi da gjennomfører man ikke bakgrunnssjekk. Man kan også enkelt gjøre om et halvautomatisk våpen til helautomatisk ved hjelp av en liten mekanisme, en såkalt «bump stock», man får kjøpt som ekstrautstyr.

Det til tross for at helautomatiske våpen, som gjør at man kan avfyre langt flere skudd på kortere tid, egentlig er forbudt. Og man kan altså hamstre titalls kraftige våpen, slik massedrapsmannen i Las Vegas gjorde det siste året, uten at noen reagerer. Eller hva med det faktum at du kan bli ført opp på listen over folk som blir nektet å fly, men du kan likevel få kjøpe en AR-15.

Professor Billet forklarer årsaken til at lovene er slik med at NRA i praksis eier Det republikanske partiet, fordi de støtter politikerne der med store pengesummer.

– Å stemme mot deres ønsker er ensbetydende med politisk død for enhver republikaner, sa han.

Det sier noe om NRAs styrke når ni av ti amerikanere mener at det burde vært påbudt med bakgrunnssjekk ved kjøp av våpen på messer og like mange mener det burde bli vanskeligere for folk med mentale helseproblemer å kjøpe våpen, men de republikanske politikerne likevel velger ikke å gjøre noe med disse tingene.

Billet mener også at befolkningen etter hvert har blitt så vant til slike hendelser at de er blitt numne. Dermed får man heller ikke valgt politikere som er villige til å ta avstand fra NRA, selv om store deler befolkningen altså støtter strengere regler.

– Når episoder som den ved Sandy Hook, der 20 av de drepte var barn, eller den i Orlando, ikke endrer folks mening, så vil ingenting gjøre det, tror han.

En annen forklaring kan være det politiske systemet i USA som enkelt forklart gjør at de som bor i de minst befolkede statene i praksis har mye mer makt enn de som bor de høyest befolkede, fordi alle stater har to senatorer. Når man samtidig vet at det er i distriktene folk er mest glade i våpen, er det med å forklare hvorfor NRA-støttede politikere ofte blir valgt.

Denne uken har riktig nok noen republikanske politikere sagt at man bør vurdere å forby «bump stocks».

Partiets leder i Representantenes hus, Paul Ryan fortalte at han ikke visste om den muligheten slike gir, men innrømmet at det gjorde loven som forbyr helautomatiske våpen meningsløs.

– Dette bør vi se på, sa han.

Så spørs det da, hvor mye NRA spytter inn i valgkampen hans for å få ham gjenvalgt neste høst.