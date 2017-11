Snille menn med våpen og slemme menn med våpen

For mange amerikanske våpentilhengere er massakren i kirken i Texas et argument for mer liberale våpenlover.

– Dette viser hvor viktig det er at vi har lov til å bære våpen. Verden har dessverre utviklet seg slik at folk mangler moral og verdier. Problemet er ikke våpnene, men folkene som har de i hendene sine, sa en av naboene til First Baptist Church i Sutherland Springs, Texas, til VG etter massedrapene søndag.

Det er jo ikke den umiddelbare reaksjonen her i Europa. Eller blant det flertallet av den amerikanske befolkningen som er tilhenger av strengere våpenlover.

For oss er det faktum at den utpekte gjerningsmannen, Devin Kelley, har sittet inne for mishandling for kone og barn, at han er gitt avskjed i unåde fra det amerikanske forsvaret, og likevel har kunnet gå til anskaffelse av et en Ruger AR-556 halvautomatisk rifle, selve kjernen av problemet.

Et våpen av typen som en massedrapsmann brukte da han skjøt og drepte 20 barn mellom seks og syv år og seks voksne i Sandy Hook barneskole i 2012. Som en annen massemorder brukte da han drepte 12 og skadet 70 i en kino i Colorado samme år. Og som to selvradikaliserte jihadister brukte da de drepte 14 og skadet 22 i et terrorangrep i California i 2015.

Hvordan i all verden kunne en mann som Kelley få anledning til å skaffe seg et så livsfarlig massedrapsvåpen? Helt enkelt, han bare krysset av i boksen som sier at du ikke har noen diskvalifiserende kriminell bakgrunn på egenerklæringen da han kjøpte riflen på jakt og fiskebutikken Academy Sports & Outdoors i San Antonio halvannet år tidligere.

«Dette dreier seg ikke om våpen», sa Donald Trump på en pressekonferanse i Japan mandag morgen.

«Heldigvis var det en annen på stedet med våpen som skjøt tilbake, ellers kunne denne forferdelige hendelsen blitt enda verre».

Vi skal få høre det argumentet igjen. Påstanden er selve kjernen i den amerikanske våpenlobbyens argumentasjon for mest mulig liberale lover: Det mest effektive for å stoppe en dårlig mann med våpen, er en god mann med våpen.

Noen trekker det lenger: Så lenge lærerne ikke får lov til å bevæpne seg i klasserommene, er det ingen som kan forhindre skoleskyting. «Hvis alle var bevæpnet ville ingen bli ofre», sa den republikanske delstatssenatoren Jack Harper i Arizona til lokalavisen, etter at den paranoid schizofrene Jared Lougher hadde skutt kongressrepresentanten Gabrielle Gifford og 18 andre under et politisk møte utenfor et kjøpesenter i Tucson i 2011.

Seks døde, deriblant en ni år gammel jente og en lokal dommer. Lougher hadde kjøpt våpnene sine helt legalt i en sportsbutikk i nærheten kort tid i forveien.

Men det var også en god mann med våpen til stede ved massakren. Joe Zamudio var innom apoteket i kjøpesenteret da han hørte skudd utenfor.

«Jeg kom ut av butikken, jeg løsnet sikringen (på våpenet)», fortalte han til Fox News noen dager senere. Han så en mann som holdt et våpen og han skrek at han skulle slippe det og legge seg på bakken.

Men mannen Zamudio så var ikke Lougher, han var et vitne som hadde plukket opp drapsvåpenet etter at andre hadde lagt drapsmannen i bakken. Og Zamudio var virkelig en god mann med våpen. Han hadde åndsnærværelse nok til ikke å skyte, i en situasjon med panikk, skrik, blod og døde og skadde kropper over alt. Som han sa til Fox: «Jeg var veldig heldig. Jeg kunne veldig lett ha gjort noe galt, og skadet mange flere mennesker».

Slik er selvfølgelig situasjonen når noen plutselig og uventet begynner å drepe folk rundt seg med skytevåpen. Det er bortimot umulig å skjønne hva som skjer, hvem som skyter og hvem som er offer. Man kan bare seg for seg hvilket skrekkscenario som vil kunne oppstå i et lokale fylt av bevæpnede mennesker hvor en plutselig begynner å skyte.

Likevel: Massakren i First Baptist Church i Sutherland Springs på søndag vil nok, mer enn andre slike massedrap, bli brukt av den amerikanske våpenlobbyen som et eksempel på nettopp en situasjon hvor en bevæpnet dårlig mann ble stoppet av en bevæpnet god mann.

For en mann på stedet hadde også våpen, han skjøt tilbake mot Kelley, drev ham på flukt, tok opp jakten og presset ham av veien. Han kan meget godt ha forhindret flere drap og vil – når og om han blir identifisert – bli feiret som en helt.

Det er høyst fortjent. Men til tross for heltemot på stedet kunne altså Devin Kelley, en straffedømt kone- og barnemishandler som var kastet ut av militæret, gå inn i en sportsbutikk og kjøpe seg et massedrapsvåpen helt legalt.

Og det var det som kostet 26 mennesker livet.