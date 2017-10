Ned fra sokkelen

Er det på tide å rive de norske statuene av antisemitter og slavehandlere ned fra soklene?

Feiringen av Columbusdagen i New York den andre mandagen i oktober til minne om da den italienskfødte sjøfareren «oppdaget» Amerika, pleier å være en ukontroversiell folkefest. Men i år hvilte det en skygge over feiringen.

Ved innledningen til årets ordførervalgkamp i byen gjorde sittende borgermester Bill DeBlasio det klart at at monumentet ved Central Park som troner over plassen Columbus Circle, var blant statuene som skulle opp til vurdering i utvalget som skal evaluere «hatsymboler i de offentlige rom» i byen.

Plaketter over sørstatsgeneraler ved Fort Hamilton i Brooklyn er allerede fjernet. Det monumentale gravkammeret til nordstatsgeneral og senere president Ulysses Grant ved Hudsonelven er oppe til vurdering, på grunn av Grants aggressive antisemittisme (Grant ga ordre til utvising av alle jøder fra Kentucky, Tennessee og Mississippi i 1862).

Men da han satte Columbus på listen var det et slag direkte i trynet på folk fra De Blasios egen folkegruppe; italiensk-amerikanerne som har hatt Christopher Columbus som sin fremste skytshelgen helt fra de var blant de fattigste og mest undertrykte innvandringsgruppene i USA.

Venstrepopulisten De Blasio (som strengt tatt er født Warren Wilhelm, men som tok morens italienske pikenavn da han gikk inn i politikken) hadde jo ikke ment det slik. Han ville bare spille opp mot president Trump som på det tidspunktet i sommer sto midt i kontroversen om fjerning av statuer over gamle sørstatsgeneraler.

Men når man først begynner å stille spørsmål ved hva statuer over gamle nasjonalhelter egentlig symboliserer, detter det fort mange skjeletter ut av skapet.

Selv er jeg vokst opp på Ås i Akershus, hjembygda til Christian Magnus Falsen, en moderne liberal jurist, først blant likemenn på Eidsvoll i 1814 og med tilnavnet Grunnlovens far.

At Falsen i tillegg var overbevist antisemitt og hovedarkitekten bak den stygge «jødeparagrafen» i loven, ble aldri nevnt på noen av de mange nasjonaldagene vil tilbragte i rastløs venting på at barnetoget skulle starte ved Falsenstøtta på Landbrukshøyskolen.

Her er et nesten enda større paradoks: Statuen foran Stortinget av nasjonens redningsmann 9. april 1940, stortingspresident Carl Joachim Hambro som organiserte Kongen og regjeringens flukt fra Oslo og over til England, ville også fått problemer om man skulle startet en norsk monumentrevisjon etter mønster fra New York.

For Hambrofamilien var en jødisk slekt som hadde konvertert til kristendommen etter at Grunnloven og jødeparagrafen ble innført. Men jesuittene, som ble nektet adgang til riket i samme paragraf, var formelt utestengt helt til 1956. Da passusen endelig ble fjernet, var C.J. Hambro den mest høylydte av mindretallet. Hambro presenterte en rekke skrudde konspirasjonsteorier fra Stortingets talerstol om jesuittenes bidrag til både fascismen og nazismen og mente at deres lojalitet ville ligge hos Paven i Roma i stedet for til Norge.

Det finnes i det hele tatt knapt en norsk nasjonalhelt på sokkel som ikke kan problematiseres. Olav den Hellige (statuer på Stiklestad, i Sarpsborg og på Nidarosdomen), kristnet Norge etter IS-metoden med halshugginger og tortur. Sjøhelten Peter Wessel Tordenskjold (statue foran Oslo rådhus) var involvert i den danske slavehandelen på 1700-tallet. Nasjonalpoeten og krigshelten Nordahl Grieg (statue utenfor Den Nationale Scene) var på 1930-tallet glødende kommunist og varm forsvarer av Josef Stalins terrorregime og masseutrenskninger.

Det er en viktig forskjell på alle disse og på for eksempel de amerikanske sørstatsgeneralene. Generalenes livsverk var å kjempe for sørstatenes rett til å opprettholde slaveriet. Statuene over dem er reist for å hedre minne om slavestatenes «noble» kamp for selvstendighet.

Tordenskjold, Falsen, Grieg og Hambro hedres for andre, langt noblere gjerninger. Slavehandel, antisemittisme, antidemokratiske tendenser eller motstand religionsfrihet er en slags mørke bieffekter av deres livsverk som ingen er stolt av og som har vært mer eller mindre bortgjemt i historiebøkene.

Man forandrer ikke historien eller gjør opp for gammel urett ved å rive noen statuer. Men når man først stiller opp vanlige dødelige mennesker med alle sine feil og mangler på en sokkel for evigheten, kan man godt bli minnet på alt de sto og kjempet for, og ikke bare de heroiske kapitlene.