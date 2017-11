Debatt Det er en ulv på helmelk-kartongen. Markedsavdelingen i Tine har gjort en feil, men ikke la det gå utover bøndene som leverer melka.

EMILIE ENGER MEHL, stortingsrepresentant (Sp)

Jeg er en romantiker som elsker eventyr og fortellingen om det norske. Som mange andre nordmenn har jeg vokst opp med historier om nissene på låven, huldrer, tusser og troll. Hvert år gleder jeg meg over førjulstiden og julekartongene til Tine med motiver av fjøsnisser, snø og julenek.

Gleden over julekartongene har jeg også i år, selv om jeg helst skulle vært ulven foruten og godt forstår at mange blir provoserte. Men melka inni kartongen er fortsatt like god, og bøndene har ingen skyld i at noen har prestert å plassere en ulv på kartongen.

Det må gå an å mene at ulven ikke burde vært på kartongen uavhengig av hva man mener om ulv i norsk natur. Feilen er først og fremst at Tine som merkevare trekkes inn i ulvedebatten. Det tok ikke lang tid før dette ble en skyttergravskrig mellom dem som er provoserte og dem som mener at folk overreagerer.

I stedet for å kritisere provoserte folk for å overreagere, kan man jo prøve å forstå hvor de kommer fra. En majestetisk ulv som uler i horisonten, og holder seg unna gårder og folk, er dessverre ikke virkeligheten. Ulv som tar husdyr er et stort problem som fører til lidelse hos husdyrene, tap av beiterettigheter og næringsgrunnlag, tapte jaktrettigheter og utrygghet i lokalsamfunn som har ulv. Som et stort problem for norsk matproduksjon er det et paradoks at ulven er avbildet på melkekartongen.

Tines kommunikasjonsdirektør Lars Galtung forsvarer bildebruken som «silhuetter av norske villdyr som ulv, gaupe og ørn som naturlige illustrasjoner i historien om den norske fjøsnissen» og «Fjøsnissene bor (…) på landsbygda med kuer, bønder og norske villdyr». Han fremstår som uvitende om hvilke problemer ulven medfører i sin fremstilling av det «naturlige».

På den måten illustrerer han hele problemet: de aller fleste nordmenn er lykkelig uvitende om hvilken belastning ulven er. Ulvesoneforvaltningen gjør at kun en liten andel av befolkningen må ta belastningen med at storsamfunnet har bestemt at vi skal ha ulv i norsk natur, og mange føler seg overkjørt. Derfor forstår jeg at noen blir provoserte, mens andre ikke ser problemet i det hele tatt.

Over hele landet jobber bønder hver eneste dag i pakt med naturen, med de gleder og utfordringer det fører med seg. Flere bønder opplever store utfordringer knyttet til rovdyr, og opplever et høyere trykk enn det som er forsvarlig. Alle er enige om at vi må forvalte naturen på en god måte. Dette innebærer at vi har en viss bestand av rovdyr, men også at vi må kunne ta ut rovdyr når bestanden er for stor.

Det romantiserte bildet av norske rovdyr og spesielt ulv er ett av de største problemene i dagens rovdyrdebatt og hindrer en saklig diskusjon om rovdyrpolitikken. Tines julekartong bidrar til fortellingen om ulven som et ufarlig kosedyr når ulven plasseres inn som et romantisk element på det som ifølge Galtung skal forestille en helt vanlig Tine-gård.

Likevel. Jeg mistenker ikke Tine for å bruke kartongen som et innlegg i rovdyrdebatten. Jeg tror dette handler om sviktende dømmekraft hos markedsavdelingen i Tine. De har begått en feil som de bør ta lærdom av. Alle vi andre bør fortsette å handle melka. En eventuell boikott rammer ikke dem som gjorde feilen på et kontor, men bøndene som leverer kanskje verdens fineste melk.

Tine er et nasjonalsymbol i seg selv, og bøndene som leverer til Tine er stolte av Tine-melk. Bønder er folk som lever av, for og i naturen, og er glade i både villmarksliv og husdyr. Norske bønder er i verdensklasse, og dyrevelferd og matsikkerhet står i høysetet. Historien om fjøsnissen er mest av alt levende hos dem som bor på gårdene. Mange fjøsnisser får fortsatt servert grøt på julaften, for eksempel.

Konfliktlinjen rundt kartongen bør legges død, og jul bør handle om jul. Det gjør også Tine-kartongen. Tine lærer forhåpentligvis av sine feil og holder seg unna ulven til neste år. Ulven har ingenting med norsk matproduksjon å gjøre, tvert i mot. Inntil videre bør folk ha respekt for hverandre, og fortsette å kjøpe Tine-melk.