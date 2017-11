De enslige mindreårige

Leder Stadig flere tar nå til orde for at de såkalte oktoberbarna må få bli i Norge. Det er snakk om over hundre unge mennesker, hovedsakelig fra Afghanistan, som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, og som fikk midlertidig opphold.

Dette er asylsøkere som utlendingsmyndigheten har vurdert at ikke har krav på beskyttelse, men som har fått bli i Norge frem til myndighetsalder. I mellomtiden har de fått skolegang, et sted å bo og støtte til livsopphold.

I løpet av denne høsten fyller mange av disse ungdommene 18 år, og tiden har kommet for hjemsendelse. Dette har mobilisert medborgere i mange lokalsamfunn, mennesker som har stilt opp for ungdommene, blitt kjent med dem og glade i dem. De gode hjelperne er nå fortvilte over det de ser. Det forstår vi.

Men det at dette gjør vondt for mange, betyr ikke at avgjørelsen om å sende hjem dem som nå fyller 18 år, er feil. Våre politikere er forpliktet til å se utover enkeltsakene og sørge for å beskytte asylinstituttet. I møte med folkevandringene er det viktigere enn noen gang å føre en politikk som gir beskyttelse til dem som trenger det, og samtidig sende tydelige signaler til de som ikke har beskyttelsesbehov, om at de ikke får opphold i Norge. Returpolitikken er en viktig del av dette. Å slippe opp vet vi dessuten av erfaring, vil ha stor signaleffekt. Enda flere barn blir sendt på en livsfarlig reise.

Det er fagmyndighetene som må vurdere om det er trygt å sende folk tilbake, nettopp fordi disse vurderingene ikke skal politiseres. Det kan verken være opp til den enkelte statsråden, Stortinget eller høyrøstede stemmer i mediene om en person skal få bli eller ikke. Avgjørelsene må baseres på kunnskap, noe som også betyr at politikerne må rette seg etter UDI, også når de vurderer land som for utrygge for retur. Men per i dag vurderes deler av Afghanistan som trygt nok. Også våre nordiske naboland og mange europeiske land returnerer asylsøkere tilbake til Afghanistan.

Ap er under sterkt press for å snu i sitt syn på enslige mindreårige asylsøkere. Det var den rødgrønne regjeringen som i sin tid innførte ordningen med midlertidig opphold for denne gruppen. Det var gode grunner til å gjøre dette. Vi håper Ap står fast på sin linje om en streng, rettferdig og human asylpolitikk. Også når det gjør vondt å stå opp for det som er rett.

