Den latterlige taxivirkeligheten i Oslo

Debatt Norges hovedstad har verdens dyreste og minst effektive taxisystem.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Taxiforbundet leverer i VG noen voldsomme salver mot Uber Pop, en tjeneste som mange Osloboere har hatt glede av de siste tre årene. De fleste salvene er kraftig overdrevet, og jeg skal overlate til Uber Norge å eventuelt svare på dem. Det interessante er hva Taxiforbundet IKKE skriver noe om: Nemlig virkeligheten for brukerne av taxier i hovedstaden, under det nåværende taxiregimet.

Der er det nemlig mye ta fatt på: En ting er de hårreisende prisene, som medfører at du kan ta bussen fra Fredrikstad til Oslo, og betale like mye for den fem minutters taxituren hjem fra bussterminalen som du betalte for hele bussreisen. Prisene er selvsagt også grunnen til at virkeligheten på gateplan er skandaløs: Lange køer av uvirksomme taxier fyller byen med eksos, i store deler av døgnet. I forrige uke talte jeg fra en uterestaurant ti taxier som sto i kø utenfor Saga Kino. Alle sto uten unntak stille med motoren i gang i den drøye timen jeg satt der, og ingen av dem fikk tur. Og hva gjør de sjåførene som ikke gidder å stå på holdeplass? De jakter passasjerer. Aggressivt.

Den vanligste strategien er å stille seg opp utenfor utesteder der de vet det er trafikk av folk, men der de ikke har lov til å stå. Prøv for eksempel å bevege deg på plassen utenfor Lorry, eller Tinghuset – eller sitte utenfor musikkstedet Herr Nilsen en vanlig kveld, og du vil oppleve nøyaktig det samme som alle andre: Taxier som kjører hvileløst rundt kvartalet for å plukke opp kunder fra utestedene. De topper det gjerne med å rulle ned vinduet og spørre om du skal ha taxi. Det er aggressiv tigging på fire hjul. De flytter seg heller ikke når personalet ved utestedene ber dem om å kjøre unna, og motoren i gang – ja, det er et prinsipp de aldri fraviker: Når ingen vil ha dem, skal vi ihvertfall høre at de fins. Det hele er så himmelropende dysfunksjonelt som det kan bli.

Vi har et byråd som snakker høyt om at de bryr seg om miljøet, men hva med å tilpasse de tankene til virkeligheten? At biler er tilgjengelige ved etterspørsel, er jo en langt mer bærekraftig modell enn en diger flåte av taxier som til enhver tid er på veien, eller rettere sagt: Står i veikanten. Men, den som nyter godt av monopol, gir det ikke fra seg uten sverdslag. Så selv om systemet ikke fungerer på noe som helst nivå, skal det forsvares av den lille gruppa med livsvarige løyver. At en stor del av sjåførene er temmelig hjelpeløse når det gjelder å finne fram til helt kurante adresser, får noen andre gi meg forklaringen på. Det er gjerne ikke løyve-eieren som kjører selv, og noen har opptil fire og fem løyver.

Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet og regjeringens delingsøkonomiutvalg er samstemte om at regelverket må endres. EFTAs overvåkingsorgan ESA sier dagens taxiregelverk bryter med EØS-avtalens konkurranseregelverk. Det påstås at det er konkurranse i Oslos taxinæring. Vis oss gjerne den konkurransen og hva den har ført til for oss brukere: Prisene er helt like, og kvaliteten stort sett den samme: Temmelig variabel.

Så hva med litt reell konkurranse? Det finnes ikke i dag, bortsett fra Uber Pop som altså er blitt jaget fra skanse til skanse av Taxiforbundet, og grunnen er selvsagt at de tilbyr et langt bedre og mer fleksibelt produkt. Taxiforbundet lot endog PR-firmaet sitt gjøre skjulte intervjuer av Uber-sjåførene, noe som ga dem påpakning av Datatilsynet. Alle som prøver seg i markedet, skal knuses, selv om de som sagt tilbyr en bedre, billigere og mer miljøvennlig tjeneste. Det vil jo true monopolet.

Selv har jeg kjørt Uber Pop i København, Berlin, Lisboa, Amsterdam og en rekke andre byer utenlands. Og i Oslo. Erfaringen er stort sett den samme: Unge, vennlige og språkmektige sjåfører som vet hva de holder på med. Et ratingsystem der både sjåfør og passasjer rates. Problemfri betaling via betalingskort som trekkes automatisk, med kvittering på epost. App med glimrende grensesnitt, som viser hvor bilen er til enhver tid, som også andre kan følge med på om du selv vil. Du kan problemfritt dele regningen mellom medpassasjerer. Du får kvittering med grafisk presentasjon av hele turen. Sjåfører som bryr seg om hvordan du har det, og ikke sitter konstant med mobilen på høyttaler og snakker med en eller annen på et språk du ikke forstår. (Helt vanlig i en rekke av Oslos taxiselskaper). Rask respons fra støttefunksjonene hvis det er noe du ikke er fornøyd med. I tillegg kommer Uber Black, en limoservice som tilbyr deg luksus for cirka den samme prisen som en vanlig Oslotaxi. Du kan også bestille større biler i Uber XXL, og i Uber Pop er ett av valgene elbil. Sett på maken! Det er klart dette vekker reaksjoner. Monopolet må ikke trues, da er helvete løs. Jeg sier ikke at Uber er perfekt, for eksempel gjenstår det noe før sjåførene har alle de rettighetene de bør ha krav på. Sjåføren stiller sin bil til rådighet gjennom Uber Pop, og dette er selvsagt en av grunnene til at prisene er lavere. Jeg har snakket med stort sett alle Uber Pop-sjåførene jeg har kjørt med gjennom tre år, og det er en stor variasjon: Studenter som bruker det som ekstrajobb, yrkessjåfører som har det som tilleggsinntekt, helsearbeidere som fyller frivakter med inntektsgivende arbeid, noen som bare kjører på dagtid et par dager i uka, og så videre. Vi snakker ikke om hjelpeløse ofre for sosial dumping, slik Taxiforbundets plumpe fortelling lyder.

Når et monopol skal mykes opp er, ingen konkurrenter perfekte i starten. Et sted må man begynne, og det er absolutt en mer enn god nok begynnelse at de tilbyr et langt bedre produkt til en lavere pris. Uber Norge har da også gjentatte ganger bedt om å bli regulert, slik at alt med skatteinngang og registreringer er på plass. Men det ønsker jo ikke monopolistene. De ønsker status quo. Skattedirektøren, som må antas å vite hva han snakker om, framholdt på NRK Debatten at det å regulere Uber er den enkleste sak av verden, siden tjenesten er digitalt basert fra innerst til ytterst. Imens går taximonopolet sin skjeve og latterlige gang, lovverket er ikke vesentlig oppdatert siden krigens dager, og nå kommer nok Taxiforbundets PR-selskap til å skrive et svar på denne kommentaren, og jeg beklager at jeg har skrevet sannheten.

La meg avslutte med Taxiforbundets grandiose åpning på VG-innlegget: «I dag avsluttes et av de groveste røvertoktene mot Norge i nyere tid» Du verden. Verre enn tyskernes okkupasjon også, formoder jeg? Slik ser altså Taxiforbundets PR-firma det formålstjenlig å beskrive at Uber Pop har tatt en pause. Mitt råd er: Hvis det skummer i munnvikene, ikke skriv kronikk. La meg også minne om et betydelig større røvertokt, nemlig taxinæringens egen skattesvindel på intet mindre enn 55 millioner blanke kroner, for noen år tilbake. Taxiforbundets holdninger lukter kraftig av dinosaur, og som vi alle vet – de kommer til å dø ut med tid og stunder. I mellomtiden kjører vi Uber POP i utlandet, i påvente av at en populær og miljøvennlig tjeneste kommer tilbake til Oslo.

En forskningsrapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) viser at nordmenn er mer fornøyd med både prisen og kvaliteten på Ubers tjenester enn tradisjonell taxi. Så den forskningen Taxiforbundet etterlyser, er her allerede.