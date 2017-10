Ser du på disse programmene? Da bør du få deg et liv. 

Debatt Ser du på «Tid for hjem», «Mitt kjøkken ruler» eller «Norske rotehjem»?

ROLF SCHREINER, Stavanger

Her er noen av TV-programmene i september 2017:

Kjendisrestauranten. Fire kjente personer skal drive en restaurant i fire dager, og de skal bytte på rollene som kokk, servitør, ryddehjelp og restaurantsjef. Hvem har det gøyeste konseptet? Kjendisene får prøvd ut alle sine ferdigheter og samarbeidsevner.

Boligjakten. Karrierekvinnen Kristin har solgt eneboligen sin på Nordstrand i Oslo, og er på jakt etter en leilighet som har alt. Hun får se tre leiligheter i 10-millioners klassen, men er de bra nok for Kristin?

ROLF SCHREINER. Foto: PRIVAT

Mitt kjøkken ruler. I Harstad skal venninnene Susanne og Anita i ilden med sin tre-retters meny. De drar nytte av råvarene rundt seg og håper nordlyset vil titte frem for å imponere litt ekstra.

Rom 123. Det kreative paret Eli og Ola har mange ideer, men er så uenige om stil at de etter to år ennå ikke har klart å skape et helhetlig interiør i stuen.

Luksusfellen. Jeremy fra Oslo bruker alle pengene sine på image. Han har skapet fullt av ubrukte klær, og mener at det er viktigere å se kul ut enn å betale regninger.

Sinnasnekker’n. Petter og Kjersti bor i hennes barndomshjem sammen med Petters to barn. Gården som ligger i Porsgrunn, har vært i familien i generasjoner, men har vært svært dårlig vedlikeholdt.

Skjønnhetsfellen. Vi treffer Maja som skammer seg sånn over silikonbrystene sine at hun holder dem skjult for mannen sin.

Superoppusserne. Vi møter Astrid, Svein og deres tre barn Amelie, Henriette og Gabriel. Familien bor i Astrids barndomshjem som ligger på Tåsen, nord for Oslo sentrum.

Farmen. Fjorten personer blir sendt hundre år tilbake i tid. Isolert fra omverdenen skal de drive en gård – for noen er dette en helt ny og ukjent tilværelse.

Eventyrlig oppussing. Ole, Jørgen og Gustav drar til idylliske Hvaler og pusser opp en sliten hytte som har bommet helt på stilen.

Når kjemien stemmer. Hvordan lukter den perfekta match? Serien henter fram dyret i oss for å se hva som er i spill når vi får lyst på noen.

Norske rednecks. Vi blir med Kristian og kjæresten Monika på det siste flyttelasset til deres nye leilighet, og der i gården er det langt fra tradisjonelle kjønnsrollefordeling av flyttesjauinga.

Jakten på kjærligheten. Forventningsfulle bønder er klare for jakten på den store kjærligheten. Alle har en drøm om å finne den rette. Det blir flørting, rødming, pinlig taushet og sterke øyeblikk. Hver bonde skal møte ti friere hver på speeddate.

Tid for hjem. En ung og aktiv familie trenger hjelp med stuen sin. De har selv gjort en del og blant annet fjernet et digert ildsted som fungerte som romdeler, og malt veggene hvite.

Okei – det var september. Og for å toppe det hele, fikk vi et nytt TV-program med premiere mandag 2. oktober:

Norske rotehjem. Hjemme hos jentene Winther har det samlet seg opp gammelt arvegods fra flere generasjoner. Mamma Heidi har ikke hjerte til å kvitte seg med minnene, men ifølge dem selv har de funnet smarte løsninger for at rotet ikke skal synes.

Nå er det noe jeg lurer på: Ser dere på dette? Da har jeg fem spørsmål.

1. Naboen ringer på en kveld og spør om du vil bli med hjem til han og se på når han og kona pusser opp kjøkkenet. Blir du med?

2. Naboen ringer på en kveld og spør om du vil bli med hjem til han og se på når han og kona lager middag. Blir du med?

3. Naboen ringer på en kveld og spør om du vil bli med hjem til han og se på når han og kona ominnreder stua og rydder i garasjen. Blir du med?

4. Naboen ringer på en kveld og spør om du vil bli med hjem til han og høre på hvorfor økonomien hans er gått i dass og hvorfor kona har forlatt ham. Blir du med?

5. Naboen ringer på en kveld og spør om du vil bli med hjem til han og se på når han sitter i sofaen og flørter med en ny dame fra jobben. Blir du med?

Ser du på disse programmene? Da bør du få deg et liv.